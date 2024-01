Sofía Vergara y Netflix, demandados por la familia de la narcotraficante Griselda Blanco

- Publicidad -

Sofía Vergara no gana para disgustos. Hace poco tiempo que la actriz colombiana expresaba sus sentimientos de lo duro que había supuesto para ella inmiscuirse en el papel de Griselda Blanco. Pero ahora los problemas crecen. Porque la intérprete ha recibido una mala noticia. Ha sido demandada por los hijos de Griselda, según ha detallado TMZ.

Porque se prevé el gran estreno este viernes 25 de enero… si no lo impiden los allegados de la criminal, que han demandado a la serie por hacer un uso no autorizado de la imagen de su madre.

Michael Corleone Blanco, a todo ello, concedió una entrevista al medio colombiano ‘La W’ y deja claro el parecer de la familia. Para empezar explicó que está agradecido de que una actriz como Vergara interprete a su madre, pero que también es una “cachetada en la cara” que no lo haya consultado con la familia.

“Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el hijo menor, el que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba. Mi mamá y yo éramos muy cercanos. Entonces a la misma vez me siento un poco ofendido, tal como mi mamá si estuviera viva”, señalaba.

Descrita como un relato ficticio de la historia de Blanco, la serie sigue a Griselda mientras encuentra la ayuda inicial de su amiga Carmen (Vanessa Ferlito), que dirige una agencia de viajes pero no quiere tener nada que ver con la empresa ilícita. Por supuesto, para conseguirlo hay que superar el escepticismo de los capos de la droga locales, que al principio no la toman en serio, y algunos de ellos pronto aprenden por las malas que no es una buena idea.

Vergara se maquilla lo suficiente como para resultar bastante menos glamurosa que su imagen de “Modern Family”, aunque los primeros comentarios que la tachan de “irreconocible” deben ser de personas que no sabe qué aspecto tiene Sofía Vergara.

Al lado de la atención dedicada a la vida personal de Vergara, su papel aquí es un fuerte retrato dramático y una exhibición, un poco socavado por la forma en que la historia se desliza con demasiada facilidad hacia el territorio de “Scarface”, cuando el espectacular ascenso de Griselda y su lujoso estilo de vida finalmente dan paso a la paranoia y a la inevitable caída.

Con un equipo de producción que une a Vergara con el guionista y productor de “Narcos” Eric Newman y el director Andrés Baiz, “Griselda” es, como era de esperar, oscura y brutal, al reflejar un mundo en el que cruzarse con la gente equivocada significaba arriesgarse a las represalias más duras posibles.