EEUU ha deportado a cerca de medio millón de inmigrantes en los últimos ocho meses

WASHINGTON DC- Estados Unidos ha deportado en los últimos ocho meses a cerca de medio millón de migrantes, que no lograron demostrar una “base legal” para permanecer en el país, informó esta semana el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

En un informe, el DHS explicó que entre el lunes y el jueves de esta semana se han realizado varios vuelos desde los Estados Unidos hacía países de Centroamérica y Venezuela con migrantes deportados.

La cifra de expulsiones ya suma más de 482 mil desde mayo pasado.

Entre los deportados se encontraban adultos solteros y familias que no tenían bases legales para quedarse en el país.

El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), encargado de las deportaciones, ha multiplicado el número de vuelos con deportados desde el 12 de mayo pasado, cuando dejó de implementarse el Título 42, una medida que permitía la expulsión en caliente de los indocumentados por razones sanitarias.

Del total de expulsados en los últimos ocho meses (482 mil), más de 100 mil fueron deportados en los últimos dos meses.

Entre los 482 mil deportados se encuentran migrantes enviados directamente a Venezuela, después que los Estados Unidos reanudara las repatriaciones directas de ciudadanos a ese país en octubre pasado, tras cuatro años de suspensión de esa práctica.

La cifra de deportados desde mayo pasado excede el número de extranjeros enviados a su país en todo el año fiscal 2019.

Deportaciones llegan a niveles de la era Trump

Las deportaciones desde los Estados Unidos registradas en los últimos siete meses sumaron casi medio millón de personas y las expulsiones diarias casi duplican las que se vieron previas a la pandemia de COVID-19, de acuerdo con datos revelados por el ICE

Según los datos de la agencia, las deportaciones han alcanzado niveles que fueron vistos únicamente durante los últimos dos años de la presidencia del ex mandatario Barack Obama y durante todo el mandato del ex presidente Donald Trump.

Durante la última ronda de deportaciones, registrada entre el 8 y el 12 de enero, ICE deportó a indocumentados, incluyendo familias, a países de Centro América, Colombia, República Dominicana, India, Rumania y Venezuela.

Desde mayo de 2023, el Gobierno Federal ha deportado o regresado a sus países a casi 500 mil personas, la mayoría detenidas tras cruzar por la frontera sur de Estados Unidos, indicó ICE.

“En siete meses, esto casi excede el número de deportaciones en todo el año fiscal 2019, y excede el número de remociones y devoluciones en cada año fiscal completo de 2015 a 2018”, explicó la agencia en su reporte.

Agregó: “Las deportaciones diarias y las acciones de cumplimiento de la ley casi duplican lo que eran en comparación con el promedio anterior a la pandemia (2014-2019)”

Según estadísticas de ICE, sólo en el año fiscal 2023, que terminó en septiembre, se deportaron en todo el país a 142 mil 580 indocumentados. La Oficina de Responsabilidad de Miami, que tiene jurisdicción en la Florida, se colocó en el noveno lugar en el total de deportaciones nacionales con 5 mil 36 personas expulsadas, la gran mayoría de extranjeros con antecedentes penales.

Más de 3 millones de casos de inmigración atascados en cortes

Mientras las autoridades se mantienen a la espera de una nueva regulación bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, enfocada en reducir el número de migrantes que se dirigen a la frontera sur del país, la cifra de casos acumulados en las cortes se eleva siendo los principales receptores, Florida, Texas, California y Nueva York.

Los casos que deben ser dirimidos en las cortes a nivel nacional alcanzan los 3 millones 75 mil 248 hasta enero, pero la cifra tiene la tendencia a seguir creciendo debido a la ola inmigrante que afecta a la frontera sur. Hasta ahora, cada juez tiene en promedio 4.500 casos asignados con lo cual se rebasa la capacidad humana y administrativa en cada jurisdicción.

Florida, el estado con mayor número de casos atascados, tiene 454 mil 434 casos pendientes en las cortes en donde el 74% de los expedientes se ubican en Miami. En esta localidad las tres primeras nacionalidades son de Cuba, Haití y Venezuela. En Orlando hay más de 192 mil personas que esperan por un dictamen.

En Texas hay 426 mil, California 327 mil y Nueva York 322 mil casos, estados en donde también los legisladores han presionado a la administración de Joe Biden para buscar una solución.

El problema migratorio en los Estadios Unidos ha sido calificado como el peor de su historia por lo que legisladores y otros voceros han comenzado a presionar para que haya una resolución a este problema que involucra un asunto se seguridad y de capacidad de servicios públicos para atender a este número creciente de personas que llegan de forma ilegal al país.

“Esto no es inmigración”, asegura Senador republicano

Al ser consultado sobre la migración ilegal en los Estados Unidos, el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio no dudó en señalar que “esto no es migración” porque no se está cumpliendo un proceso mediante el cual se autoriza la entrada de las personas tras cumplir una serie de pasos y requisitos.

El legislador estadounidense subrayó que la migración es cuando las personas entran a los Estados Unidos porque han obtenido un permiso tras un mecanismo de revisión y verificación.

En este contexto recordó que todos los años este país recibe un millón de ciudadanos de manera legal enfatizando que “ninguna nación del mundo hace eso”.

Ese millón personas se hacen residentes permanentes en los Estados Unidos con derecho de poder solicitar la ciudadanía.

No obstante, acotó que “ahora se trata de 300 mil personas de todas partes del mundo cruzando la frontera de los Estados Unidos sin permiso”. Y es que más de 300 mil migrantes son interceptados cada mes por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), una cifra sin precedentes que se ha mantenido permanente desde agosto.

“Más de 8 millones de personas han entrado a este país de manera ilegal en los tres años que Joe Biden ha sido presidente. Eso es ignorar las leyes y abandonar por completo lo que es nuestro proceso migratorio”, dijo el senador Rubio.

Y cuestionó: “¿Qué país en el mundo puede sostener eso? Ninguno lo puede sostener. En Nueva York tenemos colegios donde los estudiantes no podían ir a estudiar porque han tenido que utilizar los colegios para darle albergue y tener espacio para las personas que han llegado ilegalmente al país. Esto no puede seguir y no es sostenible”.

Rubio, en declaraciones al medio NTN24, dijo que llega un punto en que un país que siempre ha tenido una política migratoria muy generosa, ha tenido que considerar medidas para restringir esa migración ilegal masiva.

(Tomado de EFE, Telemundo, Diario Las Américas y NTN24).