“La sociedad de la nieve”, nominada al BAFTA a mejor película de habla no inglesa

- Publicidad -

(CNN) — Ya se sabía que “La sociedad de la nieve” —la película que cuenta la historia de los sobrevivientes del accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972— es una de las semifinalistas en la competencia al Oscar en la categoría de mejor película internacional. Sin embargo, la nueva versión del director español Juan Antonio Bayona está sentando precedentes en los premios internacionales.

Este jueves, la película logró una nominación más, cuando se anunciaron los candidatos a los Premios al Cine BAFTA 2024, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La película española está nominada a mejor película de habla no inglesa, junto a “20 días en Mariupol”, “Anatomy of fall”, “Vidas pasadas” y “La Zona de Interés”, la singular película de Jonathan Glazer sobre el Holocausto, que logró otras ocho nominaciones.

El BAFTA reconoció a las películas favoritas de la temporada como “Poor Things” de Yorgos Lanthimos con 11 nominaciones y “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese con nueve.

“Barbie” recibió nominaciones en cinco categorías, incluida Margot Robbie como mejor actriz, pero no obtuvo una nominación a mejor película. Mientras tanto, “May December” quedó completamente afuera, mientras que quizás la ausencia más notable entre las nominaciones por actuación fue la de Lily Gladstone, quien no logró la nominación a mejor actriz.

La ceremonia de entrega de premios, presidida por el actor David Tennant, se celebrará en el Royal Festival Hall de Londres el 18 de febrero.