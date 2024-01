Revelan la causa de muerte del actor Alec Musser

- Publicidad -

Alec Musser, actor de Son como niños y All My Children, falleció el pasado fin de semana. A a pocos días de su deceso, TMZ reportó la causa de muerte: Alec se habría suicidado.

Según TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego aseguró que el intérprete fue encontrado muerto el sábado 13 por su prometida en su hogar en California. “Según el informe proporcionado, se indica que sufrió una aparente herida de bala autoinfligida“, detalla el sitio.

El mismo portal consigna que fue la prometida de Musser, Paige Press, la que encontró su cuerpo en el baño del domicilio, con un arma de fuego muy cerca de él.

La mujer confirmó la triste noticia posteriormente en redes con un emotivo mensaje: “Descansa en Paz, amor de mi vida. Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que pude pedir”, escribió Paige.

Hasta ahora, no existían detalles sobre el deceso de Alec; su muerte se había informado como “repentina” por People debido a la falta de información sobre la misma.

Adam Sandler, compañero de elenco de Alec Musser en Son como niños también ocupó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al actor tras su muerte.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”, escribió Sandler.