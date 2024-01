Congresista federal impulsa expansión total de crédito tributario por hijos

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La representante federal Rosa DeLauro ha apoyado abiertamente la expansión del crédito tributario federal por hijos que sacó a millones de niños de la pobreza mientras estaba vigente en 2021.

Desde que terminaron esos pagos mensuales, DeLauro y otros legisladores demócratas han estado intentando, sin éxito, lograr que el Congreso restablezca las mejoras para las familias de bajos ingresos durante los últimos dos años.

DeLauro ha calificado el crédito tributario por hijos como un “antídoto contra la inflación”, y señaló que las familias elegibles lo utilizaron para ayudarlos a pagar gastos como comida, alquiler y cuidado infantil.

Pero en las primeras semanas de 2024, los negociadores están abriendo la puerta a un posible acuerdo bipartidista.

Las conversaciones incluyen la restauración de las deducciones fiscales de la era Trump para las empresas sobre gastos nacionales de investigación y desarrollo, y gastos por intereses a cambio de un crédito fiscal por hijos ampliado, al menos de alguna forma.

Los temas han obtenido cierto grado de apoyo en ambos partidos anteriormente.

DeLauro, sin embargo, está levantando señales de alerta sobre el paquete fiscal, que según ella sería una versión diluida de lo que se implementó bajo el American Rescue Plan Act (ARPA).

Dijo que no apoya un acuerdo que no alcance los niveles de 2021, especialmente si una mayor parte de la financiación se destinaría a exenciones fiscales corporativas.

“Parece no haber paridad en este paquete entre corporaciones y familias. . Por el momento, parece que la inclinación está a favor de las corporaciones”, dijo DeLauro.

“Necesitamos extender el crédito tributario mensual por hijos tal como lo conocíamos, tal como estaba vigente, y eso tuvo éxito. No hay ninguna razón por la que debamos intentar llegar a un acuerdo al respecto”, agregó la congresista.

Los demócratas aprobaron una ampliación del crédito fiscal por hijos a través del American Rescue Plan Act (ARPA) en 2021, pero expiró a finales de ese año.

Esa mejora aumentó el reembolso hasta 3 mil 600 dólares por niño menor de 6 años y 3 mil dólares por niño entre 6 y 18 años.

En Connecticut, 583 mil niños calificaron para recibir los pagos en diciembre de 2021, según el Tesoro de los Estados Unidos.

Aquellos que calificaron para el monto total fueron parejas trabajadoras que ganaron hasta 150 mil dólares o familias monoparentales que ganaron hasta 112 mil 500 dólares.

La ley de 2021 la cambió temporalmente para que las familias recibieran cuotas mensuales en lugar de recibirlas todas de una vez al presentar la declaración de impuestos.

Si bien los pagos por el crédito tributario federal por hijos ampliado no se extendieron hasta 2022, Connecticut tenía su propio reembolso estatal disponible.

Más del 70% de los hogares elegibles reclamaron el crédito fiscal de 250 dólares por niño.

El crédito fiscal federal actual ha vuelto a ser de 2 mil dólares por niño menor de 17 años, aunque no es totalmente reembolsable.

El crédito completo no está disponible para algunas familias porque ganan muy poco y no deben impuestos sobre la renta. Las personas que no reciben el beneficio completo son desproporcionadamente familias de color.

Desde entonces, las tasas de pobreza infantil han vuelto a aumentar y los expertos dicen que es una causa directa del fin de la expansión.

En 2021, la tasa disminuyó al 5.2% y redujo el impacto desproporcionado en los niños afroamericanos y latinos, según el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP). En 2022, la tasa de pobreza infantil aumentó al 12.4%.

Tal como están las cosas en este momento, DeLauro y otros demócratas críticos argumentan que las empresas esencialmente obtendrían una reducción fiscal mayor que las familias basándose en lo que ella ha aprendido de las conversaciones sobre la propuesta inconclusa.

Un análisis del CBPP de la semana pasada dijo que probablemente sacaría a unos 400 mil niños de la pobreza y daría un impulso a otros 3 millones de niños en el primer año de su promulgación.

La organización no partidista también encontró que ayudaría al 80% de los 19 millones de niños que obtienen un crédito fiscal parcial o no califican para ninguno porque ganan muy poco.

“Los acuerdos fiscales bipartidistas son difíciles de elaborar y rara vez satisfacen plenamente a nadie, pero el número de niños que viven en la pobreza aumentó en 5 millones en 2022, y es fundamental comenzar a revertir esta tendencia y reducir la pobreza entre los niños”, apuntó Sharon Parrott, presidenta del Center on Budget and Policy Priorities.