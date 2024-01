Universidades estatales de CT aumentarán costo de matrícula el próximo año para hacer frente a déficit de $140 millones

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Ante un déficit de 140 millones de dólares, el sistema de Colegios y Universidades del Estado de Connecticut (CSCU) aumentará la matrícula y ofrecerá buyouts a los empleados elegibles.

Los buyouts son paquetes de indemnización diseñados para incentivar a los empleados a abandonar una organización.

La medida se produce después de que el CSCU informará que esto es parte de un intento de mitigar sus dificultades financieras.

El sistema incluye 12 facultades de dos años, cuatro universidades (Connecticut State University, Eastern Connecticut State University, Southern Connecticut State University y Western Connecticut State University) y el Charter Oak State College, una institución en línea que ofrece títulos Associate of Arts (AA), Bachelor of Arts (BA) y Master of Arts (MA).

La institución insignia del Estado, la Universidad de Connecticut (UConn), no forma parte del sistema.

Según CT Insider, aproximadamente 550 empleados serán elegibles para los buyouts. Para calificar, los empleados deben tener 60 años o más, haber estado empleados por el Estado al menos 10 años y ser elegibles para la jubilación normal.

Los buyouts se ofrecerán a profesores no clasificados de tiempo completo, profesionales no docentes y empleados administrativos o confidenciales dentro de CSCU.

Para los empleados sindicalizados dentro de estos grupos, la elegibilidad depende de que cada sindicato acepte participar.

Además del asesoramiento financiero y de jubilación proporcionado a través de la oferta, los empleados recibirán dos opciones de incentivos:

* Un pago de 30 mil dólares

* Un incentivo equivalente al 1% del salario del empleado multiplicado por el número de años de servicio estatal.

El 18 de diciembre, un informe de la Junta de Regentes proyectó varios escenarios de ahorro asociados con la compra. Por ejemplo, si la mitad de los empleados elegibles aceptaran la compra, el ahorro en todo el sistema ascendería a 45.9 millones de dólares. Sin embargo, esa cantidad se reduciría por los costos de contratar personas para cubrir algunos de los puestos.

Si se volviera a contratar el 25% de los puestos, los ahorros se reducirían a 34.4 millones de dólares. Si se restituyera el 50%, el ahorro sería de 22.9 millones de dólares.

Los representantes sindicales han criticado la oferta, especialmente el hecho de que muchas vacantes creadas a partir de los buyouts probablemente no se cubrirán.

Louise Williams, profesora de historia y líder sindical en el estado central de Connecticut, expresó que “estamos totalmente en desacuerdo con el plan de dejar puestos vacantes. Si la oficina del sistema no vuelve a cubrir estos puestos, los estudiantes y la calidad de la educación podemos proporcionárselos, sufrirán”.

Aumento de la matrícula

Los buyouts se producen tras el anuncio del CSCU en diciembre de que aumentaría la matrícula y las tasas para el año académico 2024-25.

Según el CT Examiner, eso se traduce en un aumento anual promedio de 610 dólares al año para los estudiantes que asisten a escuelas de cuatro años y 246 dólares más al año para los estudiantes de universidades de dos años.

Aunque los estudiantes y profesores protestaron por los aumentos de matrícula, los líderes del sistema dijeron que eran necesarios dadas las asignaciones del Estado.

“Somos muy conscientes de que un aumento del 5% agregará una carga directa a nuestros estudiantes y a su capacidad de pago y de equilibrar el trabajo, la vida y las obligaciones familiares”, declaró el canciller Terrence Cheng en diciembre.

“Continuaremos presionando a los líderes estatales de manera intensa y consistente para obtener los fondos que necesitamos para abordar el déficit del sistema y, con suerte, mitigar cualquier costo de matrícula”, agregó Cheng.

El déficit presupuestario del sistema se atribuye a varios factores que se están volviendo muy familiares en las instituciones de todo el país: la disminución de las inscripciones y, en consecuencia, menos ingresos por matrículas, los costos en fuerte aumento y la expiración de los fondos federales de ayuda únicos destinados a ayudar a las instituciones a hacer frente a la crisis económica causada por el impacto de la pandemia de COVID-19.

En el caso de Connecticut, el gobernador Ned Lamont había advertido a las instituciones ya en febrero pasado que el dinero de ayuda federal para el COVID-19 no sería reemplazado. Ahora se están empezando a percibir algunas de las consecuencias de esa advertencia.