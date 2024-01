Stamford, reconocida por obtener mejores resultados para los jóvenes

- Publicidad -

STAMFORD.- En reconocimiento a su impacto en las vidas de los jóvenes de Stamford, StriveTogether designó a Stamford Cradle to Career como miembro de la red Cradle to Career “Systems Change”.

Esta designación está reservada a las asociaciones comunitarias que están cambiando las políticas, las prácticas, los recursos y las estructuras de poder para promover resultados equitativos para los jóvenes y las familias de color y los que sufren la pobreza.

Stamford Cradle to Career (SC2C) forma parte de un movimiento nacional para ayudar a todos los niños a tener éxito en la escuela y en la vida, independientemente de su raza, etnia, código postal o circunstancia.

La red StriveTogether Cradle to Career está cerrando brechas y creando oportunidades en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda y otros. De acuerdo con la organización, Stamford Cradle to Career está demostrando claramente que Stamford está cambiando estos sistemas para promover la equidad y mejorar los resultados.

“Estoy emocionada de anunciar que Stamford es nuestra comunidad más reciente en demostrar que está marcando una diferencia cuantificable para todos los niños”, declaró Jennifer Blatz, presidenta y directora general de StriveTogether.

“Stamford Cradle to Career es un catalizador del cambio en la ciudad de Stamford. Su trabajo conecta a socios de toda la comunidad y proporciona los datos necesarios para apoyar mejor a los niños y las familias. Alcanzar el nivel de ´Cambio de Sistemas´ es un paso clave para poner a más jóvenes en el camino de la movilidad económica”, agregó Blatz.

Obtener la designación de Systems Change es un logro significativo, que indica un mayor nivel de integración e impacto en la comunidad.

Para lograr esta designación, Stamford Cradle to Career demostró su experiencia en facilitar el uso de datos, implementar apoyos específicos como Bridge to College, e involucrar a los miembros de la familia como socios críticos, según el informe.

El compromiso de amplificar las voces de padres y alumnos es crucial.

Al incluir diversas perspectivas, los cambios sistémicos están bien informados y responden a las necesidades de la comunidad.

Stamford Cradle to Career pretende fomentar un desarrollo comunitario más colaborativo y eficaz mediante la participación activa de padres y alumnos en los procesos de toma de decisiones.

De acuerdo con la organización, Stamford Cradle to Career comenzó cuando Stamford se unió con una misión compartida: apoyar el éxito de cada niño, de la cuna a la carrera.

Más de 100 representantes de distintos sectores como socios se unieron a esta labor, entre ellos, la superintendente del distrito escolar, Tamu Lucero, administradores de educación superior, educadores de la primera infancia, líderes empresariales y filantrópicos, financiadores comunitarios y corporativos, y funcionarios del gobierno.

Para unirse a la red nacional Cradle to Career, las comunidades realizan una evaluación del desarrollo de su infraestructura cívica.

Este proceso mide el progreso con respecto a un continuo de puntos de referencia de calidad, conocido como StriveTogether Theory of Action.

Este marco de probada eficacia tiene cinco designaciones: Exploración, Emergente, Sostenible, Cambio de Sistemas y Transformación de Sistemas, que indican el progreso hacia la alineación de los recursos en torno a resultados mejores y más equitativos para los jóvenes.

StriveTogether colabora con casi 70 comunidades en todo el país, proporcionando asesoramiento, recursos y enfoques rigurosos para crear oportunidades y cerrar las brechas en educación, vivienda y mucho más. En conjunto, la red StriveTogether Cradle to Career influye en las vidas de más de 14 millones de jóvenes, incluidos más de 8 millones de niños de color y 6 millones de niños que viven en la pobreza, en 30 estados y en Washington D.C.

Según su sitio web, Stamford Cradle to Career (SC2C) es una asociación de impacto colectivo con una colaboración intersectorial sólida y comprometida que se basa en el marco StriveTogether Cradle to Career, reconocido a nivel nacional, para crear una asociación en toda la comunidad.

Por su parte, United Way of Coastal and Western Connecticut actúa como entidad principal y pilar que proporciona apoyo administrativo y fiscal a la asociación.

Para mayor información sobre el marco de trabajo StriveTogether, pueden visitar la web www.strivetogether.org.

Para más información sobre SC2C, pueden ingresar a la web www.stamfordc2c.org.