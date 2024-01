Muere Adan Canto, famoso actor mexicano de ‘X-Men’ y ‘Narcos’

- Publicidad -

El actor mexicano Adan Canto, conocido por sus personajes en ‘X-Men’ y las series ‘Designated Survivor’ y ‘Narcos’, entre otras, falleció el lunes a los 42 años después de una batalla contra el cáncer que prefirió librar en privado, según ha confirmado el medio estadounidense Variety.

Su último trabajo fue en la serie de Fox “The Cleaning Lady”, la versión estadounidense basada en la argentina “La chica que limpia”, en la cual interpretaba al mafioso Arman Morales.

Los representantes del actor en UTA, Entertainment360 y Viewpoint dijeron al medio ‘Deadline’ que “Adan tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Quienes lo vislumbraron cambiaron para siempre. Muchos lo van a extrañar”.

Originario del norteño estado de Coahuila, Canto creció entre la cultura mexicana y la estadounidense.

“De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas”, comentó Canto en una entrevista con EFE en el 2022.

La mayor parte de su carrera se desarrolló en Estados Unidos, y uno de sus proyectos más sonados fue su papel de Sunspot “X-Men Days of Future Past” (2014) o el de Desi en el filme protagonizado por Halle Berry “Bruised” (2020).

Aunque ser un personaje de “X-Men” es demasiado atractivo, Canto consideraba su rol en la serie “The Following” (2013) como uno de los trabajos más contundentes en su vida.

No obstante, Canto nunca imaginó que su camino estaba en la actuación, su primer gran sueño era ser cantante y compositor y para probar suerte en ello emigró a la Ciudad de México. “Ser actor era algo que me llamaba la atención pero nunca me imaginé que fuera posible, pensaba que era algo que hacían personas que heredaban ese tipo de posiciones”, confesó en una entrevista.

Después de que su proyecto como cantante se viera frenado por cuestiones ajenas a él, se encontró con la oportunidad de actuar y desde entonces ya no lo pudo soltar.

En 2022, Adan Canto celebró el Día del Padre con una emotiva foto familiar donde aparecía con sus dos hijos, Roman Alder y Eve Josephine, y su esposa, la también actriz y escritora Stephanie Canto. “¡Feliz día del padre! He sido bendecido con el mío”, escribió.

Además de publicar sobre su vida laboral, el actor solía compartir momentos familiares muy especiales, como el nacimiento de su segundo hijo, también ocurrido en 2022.

“Welcome Eve Josephine Canto! Gracias Padre por el regalo de la vida. Y para la familia más preciosa que podría haber soñado ser digna de”, escribió para acompañar una fotografía en la que luce feliz por la llegada de su hijo.

