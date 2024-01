Preocupación en Westchester debido a que Ciudad de Nueva York limitó llegada de autobuses con inmigrantes

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Ahora que la orden ejecutiva del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que limita la llegada de inmigrantes en autobús está en vigor, las comunidades suburbanas en condados del norte del estado como Orange, Westchester y Rockland se están preparando para el impacto.

A los líderes del Condado y de los suburbios les preocupa que esta orden conduzca a que los migrantes sean dejados en sus comunidades, de modo que las compañías de autobuses puedan evitar multas o incluso cargos penales.

De acuerdo con los defensores, sus preocupaciones son válidas, ya que, en Chicago, el alcalde Brandon Johnson implementó límites similares, lo que resultó en una afluencia de inmigrantes en los suburbios vecinos cuando los autobuses comenzaron a detenerse cerca de Windy City.

“Estamos más petrificados que nunca todos los ejecutivos y colegas de mi condado. Si envían más autobuses aquí, el problema empeorará”, dijo el ejecutivo del condado de Orange, Steven Neuhaus.

Adams se reunió con líderes del condado del norte del estado, incluido Westchester, el jueves pasado por la noche, quienes ahora están discutiendo sus propias órdenes ejecutivas.

Stephen Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del estado de Nueva York, dijo que debido al creciente problema de personas sin hogar y de vivienda en el Estado, el sistema de refugios para los condados del norte también está al límite de su capacidad.

Él cree que no podrían manejar ni siquiera una fracción del número de inmigrantes que llegan casi a diario a la ciudad.

“El gobierno federal está abdicando de su responsabilidad. No puede delegar aduanas y control fronterizo a los estados, y no puede delegarlo a la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿Por qué estamos lidiando con esto? No necesitamos dinero sino que necesitamos un proceso”, afirmó Acquario.

Neuhaus asumirá la presidencia de la asociación de condados a principios de año. Dijo que ya está formando una coalición de ejecutivos del condado que planean viajar a la frontera en el próximo mes.

Dijo que están frustrados por el silencio a nivel federal y sienten que el Estado tampoco se está haciendo cargo de esta situación.

“No quieren abordar esto. Ante la falta de liderazgo, alguien necesita tomar el mando y tomar algunas decisiones aquí para tratar de solucionar el problema”.

Orden ejecutiva de la ciudad de Nueva York

Dos autobuses que transportaban inmigrantes llegaron a la ciudad de Nueva York el viernes pasado por la mañana temprano y, aunque técnicamente violan la nueva orden ejecutiva, no serán penalizados ya que llegaron bajo un período de gracia de 32 horas.

La orden ejecutiva de Adams, firmada el miércoles pasado por la tarde, exige que los autobuses chárter que transportan inmigrantes avisen a la Ciudad con al menos 32 horas de antelación.

La orden también establece perímetros alrededor de las bajadas, es decir, entre las 8:30 de la mañana y el mediodía de lunes a viernes en un lugar designado dentro de la Port Authority Bus Terminal (PABT).

Si estos autobuses que transportan migrantes llegan fuera de este plazo y sin previo aviso, los operadores podrían ser acusados de delitos menores clase B, posibles multas, demandas y sus autobuses podrían ser confiscados.

El Ayuntamiento dijo que la policía estará esperando en PABT para tomar medidas enérgicas contra cualquier autobús nuevo que llegue fuera de esos límites.