Estado lanza innovador modelo de cuidado infantil para abordar escasez y empoderar a empresarios

BRIDGEPORT.- Este mes Connecticut será el primer estado en poner a prueba un nuevo modelo comercial para centros de cuidado infantil en siete comunidades.

Según una ley de 2021, el Estado puede emitir licencias para empresas de cuidado infantil familiar en propiedades no residenciales.

Es una especie de híbrido que brindará a las personas que desean convertirse en proveedores de cuidado infantil, pero que no tienen la capacidad de iniciarlos en sus hogares, obtener una licencia para ofrecerlos en un solo lugar en New Britain, New Haven, Bridgeport, Stamford, Hartford, Danbury y Waterbury.

Tracey Madden-Hennessey, directora ejecutiva de la Young Women’s Christian Association (YWCA) en New Britain, dijo que se trata de mujeres que quieren abrir una guardería en su casa, pero no pueden porque alquilan o porque simplemente no tienen acceso a capital.

Madden-Hennessey dijo que encontraron espacio en la autoridad de vivienda para cuatro nuevas empresarias que pueden albergar hasta 32 niños.

El nuevo piloto permitió a la YWCA solicitar financiación para asegurar el espacio y ayudar a las mujeres a iniciar sus negocios.

Con acceso a espacio completamente equipado y amueblado a un bajo alquiler, el nuevo programa de incubadora, que expira en 2026, está eliminando el costo de las instalaciones de la ecuación para los nuevos propietarios de negocios.

Las mujeres también recibieron capacitación y podrán hablar entre sí sobre sus problemas.

“Ser un proveedor de guardería en casa puede resultar aislante”, dijo Madden-Hennessey.

El momento no podría ser mejor. Hay 100 niños en lista de espera para un lugar para bebés o niños pequeños solo en New Britain.

Sumado al hecho de que Connecticut aprobó una ley que cambia la edad de elegibilidad para los nuevos niños de jardín de infantes de cinco años antes del 31 de diciembre del año escolar al 1º de septiembre, significa que alrededor de 9 mil niños tendrán que retrasar su inicio de clases de 2024 a 2025.

Madden-Hennessey dijo que esto probablemente significará que los niños permanezcan en guarderías por más tiempo y posiblemente impida que los bebés y niños pequeños que también necesitan esos lugares los obtengan.

Courtney Parkerson, directora de educación infantil temprana del Connecticut Project, dijo que en todo el Estado este cambio en el ingreso al jardín de infantes está poniendo fin a la escasez de espacios para el cuidado infantil que existía antes de ese cambio.

El Connecticut Project abogará ante la legislatura estatal por una extensión del plazo hasta 2030 para el programa piloto.

También quieren que la legislatura permita que más ciudades participen y permita más ubicaciones dentro de las comunidades donde existen desiertos de cuidado infantil.

Cuando la legislatura aprobó la legislación que permitía los espacios de incubación, tampoco contó con ningún recurso financiero, por lo que el programa contó con la ayuda del Women’s Business Development Council y otras fuentes de financiación.

“Necesitamos hacer más para invertir en la educación de la primera infancia”, dijo Parkerson.

La industria se enfrenta no sólo a una crisis de personal sino también a una escasez de mano de obra, puntualizó.