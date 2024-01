Continúa investigación tras explosión química en Bridgeport

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Las autoridades informaron que podrían pasar semanas o meses llegar al fondo de lo que causó una explosión química en el East End de Bridgeport, el viernes pasado.

La explosión en las instalaciones de gestión de residuos de Tradebe Environmental Services provocó la evacuación temporal de un barrio residencial cercano.

Según las autoridades, tres personas que se encontraban en el lugar de Tradebe en el momento de la explosión fueron hospitalizadas, dos por inhalación de humo y una por quemaduras.

El sargento Paul Makuc, de la Connecticut State Police Fire and Explosion Investigation Unit, dijo que la recolección de muestras del sitio de Tradebe probablemente continuará durante esta semana, pero será necesario enviar muestras a los laboratorios para su identificación y determinar la causa precisa de la explosión.

“El análisis de esos datos podría llevar semanas, incluso un par de meses”, dijo Makuc.

Makuc indicó que la explosión no estaba siendo investigada como un acto criminal y que es demasiado pronto para determinar si la negligencia influyó o no.

El alcalde de Bridgeport, Joe Ganim, calificó la explosión de “inaceptable”.

“Esto no es algo con lo que debamos tener que lidiar después del hecho, no es un juego de adivinanzas sobre qué pudo haber explotado, qué causó la explosión y quién es el responsable. Simplemente queremos llegar al fondo de esto porque es algo que no puede volver a ocurrir”, dijo Ganim.

La concejal Eneida Martínez representa el distrito donde ocurrió la explosión.

“Fue un accidente, que puede ocurrir en cualquier lugar. Una explosión puede suceder en una gasolinera cercana, así que no es nada que podamos prevenir. Hay que tomar las acciones del caso para evitar que ocurra de nuevo”, dijo Martínez.

Las autoridades aconsejan a los residentes que no pesquen en aguas cercanas al lugar de la explosión.