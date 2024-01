Abren refugio para personas sin hogar más grande de la Ciudad

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Deborah Jiménez, de 44 años, y su pareja tienen dos perros esquimales y un gato bien cuidados. Los mantienen cercados, en su habitación de un antiguo hotel Days Inn, que ahora es un refugio para personas sin hogar abierto las 24 horas, en el Foxon Boulevard.

Llevar a sus mascotas allí no ha sido fácil para Jiménez.

“Tenía muchas ansiedades y preocupaciones sobre lo que iba a pasar con el personal cuando llegamos con ellos y se portaron muy bien con nosotros”, dijo Jiménez.

Jiménez estaba ansiosa porque normalmente no se permiten sus mascotas en muchos refugios para personas sin hogar en el área de New Haven. Pero la antigua ubicación del Days Inn sí permite animales porque es un refugio no colectivo.

Las personas tienen sus propias habitaciones, lo que da una mayor sensación de privacidad y permite que solteros y parejas vivan bajo el mismo techo. Es el primero de su tipo en la ciudad.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker dijo que el hotel es, en el mejor de los casos, una solución temporal, señalando la falta de viviendas asequibles en el área.

Por ahora, Jiménez se siente aliviada de poder quedarse en dicho lugar,

“Recibir ayuda ahora mismo es realmente importante. Ahora puedo concentrarme en mi salud mental y poder volver a ver a mi terapeuta. Puedo concentrarme mejor en la escuela”, dijo.

La solución de limpieza flotaba por el vestíbulo, mientras los trabajadores de la construcción seguían preparando las habitaciones. La gente empezó a mudarse al refugio en diciembre. Se espera que la construcción finalice a mediados de enero.

Elicker, quien habló en una conferencia para celebrar la apertura del refugio, dijo que el lugar cerrará una brecha.

“Es el más grande a escala, puede albergar a 110 personas, y lo que creo que es particularmente interesante para nosotros sobre el modelo de hotel es que no es congregado”, dijo Elicker.

El refugio también cuenta con instalaciones de lavandería y eventualmente tendrá un espacio para preparar comidas.

Comprar el hotel costó alrededor de 6.9 millones de dólares en septiembre, mientras la Ciudad luchaba por encontrar alojamiento para personas sin hogar.

El ingeniero municipal Giovanni Zinn hizo un recorrido por el refugio aún en construcción, mostrando las habitaciones terminadas mientras Jiménez lo acompañaba.

Jiménez tiene buenas razones para sentirse optimista. Patti Walker, directora ejecutiva y directora ejecutiva de Continuum of Care, dijo que el refugio es diferente de la mayoría porque otros no están abiertos las 24 horas, lo que significa que las personas deben irse por la mañana y esencialmente valerse por sí mismas. Pero la gente puede vivir en el nuevo refugio.

Walker dijo que los residentes solo se irán cuando estén listos.

“Se irán de aquí cuando se les asigne una vivienda de apoyo permanente y la hayan asegurado”, indicó Walker.

El refugio no es una instalación por orden de llegada. Las personas que deseen obtener una habitación deben comunicarse con el 211 para ser ubicadas y consideradas.

Todavía hay muchos más que necesitan ayuda, dijo Margaret LeFever, gerente senior de The Greater New Haven Coordinated Access Network en United Way of Greater New Haven.

“Nuestro recuento más reciente de esta semana muestra que todavía tenemos 207 personas sin refugio en la comunidad de New Haven”, dijo LeFever.

Los hombres superan ampliamente a las mujeres en la lista de espera del refugio. Las parejas tienen un tiempo de espera más largo para encontrar refugio, comentó LeFever.

Pero mientras la gente recibe ayuda, Elicker dijo que la única solución real a largo plazo es ampliar las viviendas asequibles.

La propia Jiménez dijo claramente que está cursando un posgrado en consejería y, sin embargo, todavía lucha por valerse por sí misma.

Elicker dijo que la Ciudad tiene una tasa de desocupación de viviendas del 2%.

“El problema no es la falta de vivienda, la solución es tener muchas unidades asequibles en línea”, finalizó Elicker.

