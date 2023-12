Muere a sus 56 años el actor puertorriqueño Kamar De los Reyes

- Publicidad -

El actor puertorriqueño, Kamar De los Reyes, murió el domingo a sus 56 años en Los Ángeles tras un diagnóstico de cáncer, según confirmó un representante de su familia a la resvista People.

El actor era conocido por interpretar al villano Antonio Vega en la telenovela One Life to Live. De los Reyes también protagonizó Sleepy Hollow, apareció en el programa All American y era la voz de Raúl Menéndez del videojuego Call Of Duty.

Según un comunicado emitido por representantes de su familia, De los Reyes nació el 8 de noviembre de 1967 en San Juan, Puerto Rico y creció en Las Vegas.