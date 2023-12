Alientan a estudiantes de último año de secundaria a solicitar programa de admisión automática a la universidad

- Publicidad -

NEW BRITAIN.- El Gobernador Ned Lamont se unió al canciller de los Colegios y Universidades Estatales de Connecticut (CSCU), Terrence Cheng, y a la comisionada de educación del Estado, Charlene Russell-Tucker, en la New Britain High School, para alentar a los estudiantes de último año de secundaria elegibles a solicitar el Connecticut Automatic Admission Program, recientemente lanzado por el Estado.

La fecha límite para presentar solicitudes para los estudiantes del último año de secundaria que se gradúen esta primavera es el 4 de enero de 2024.

El programa permite que los estudiantes del último año de secundaria de Connecticut que cumplan con los umbrales identificados sean admitidos automáticamente en varios colegios y universidades participantes al completar un formulario de solicitud, que está disponible sin costo alguno. Los estudiantes del último año que se gradúan en el 30% superior de su clase, según lo identificado por sus consejeros individuales de la escuela secundaria, son elegibles.

Fue creado como resultado de la legislación que aprobó la Asamblea General de Connecticut y que el gobernador Lamont promulgó en 2021 (Ley Pública 21-2).

Al simplificar el proceso de admisión y eliminar las tarifas de solicitud, el objetivo es facilitar que los estudiantes de secundaria busquen una educación superior, particularmente entre los estudiantes de primera generación, de bajos ingresos y de minorías.

“Un título en educación superior ayudará a los jóvenes adultos a alcanzar sus objetivos profesionales, y al simplificar el proceso de solicitud podemos hacer que sea más fácil para los estudiantes de secundaria (especialmente aquellos cuyas familias nunca han buscado una educación superior) presentar su solicitud y, finalmente, inscribirse en una carrera universitaria. colegio o universidad”, declaró Lamont.

“Recomiendo encarecidamente a los estudiantes de secundaria elegibles que aprovechen esta oportunidad y presenten su solicitud. No hay ningún costo para enviar una solicitud y este puede ser un gran comienzo para embarcarse en sus viajes postsecundarios”, agregó el Gobernador.

El programa es administrado por los CSCU en asociación con la organización sin fines de lucro Common App. Esta se convierte en la primera asociación estatal y sin fines de lucro con admisión automática.

Después de presentar la solicitud, Common App envía cartas a los solicitantes elegibles informándoles que han sido aceptados en los colegios y universidades participantes y animándolos a tomar la decisión de inscribirse.

Los colegios y universidades que participan actualmente incluyen:

– Central Connecticut State University (CCSU) de New Britain.

– Eastern Connecticut State University (ECSU) de Willimantic.

– Southern Connecticut State University (SCSU) de New Haven.

– Western Connecticut State University (WCSU) de Danbury.

– Mitchell College de New London.

– University of Bridgeport de Bridgeport.

– University of New Haven de New Haven.

– University of St. Joseph de West Hartford.

– Goodwin University de East Hartford.

Para la ronda de solicitudes más reciente que finalizó en octubre, se presentaron un total de 2 mil 266 estudiantes, lo que suma un total de 18 mil 128 ofertas de admisión automática a las instituciones participantes, ya que cada estudiante recibió ocho ofertas cada uno.

En 2022, hubo mil 617 solicitudes, por lo que las solicitudes del programa ya superaron los niveles de participación del primer año.

En la New Britain High School, 70 estudiantes ya se han beneficiado del programa.

Para obtener más información sobre el programa de admisión automática de Connecticut, incluidas instrucciones sobre cómo presentar la solicitud, pueden visitar la web www.ct.edu/autoadmit.