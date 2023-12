EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Tutoría para adolescentes

El sábado 16 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la sala de estudio juvenil de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, se llevará a cabo el programa “Tutoría para adolescentes realizada por otros adolescentes”.

De acuerdo con los promotores, el programa está dirigido para preadolescentes y adolescentes en los grados 6º a 12º.

Los participantes pueden obtener ayuda personalizada en matemáticas y español de un compañero adolescente.

El adolescente voluntario de 12º grado ayudará lo mejor posible.

No es necesario registrarse.

Para mayor información, pueden llamar al 914-632-7878 o al 914-813-3735.

Festival de diversión navideña

El sábado 16 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Gateway Shopping Center, en 421 Boston Post Road, Port Chester, se llevará a cabo un “Festival de diversión navideña”.

De acuerdo con los promotores, las familias podrán conocer y saludar a los personajes navideños, hacer adornos y otras actividades en la estación de manualidades navideñas gratuita.

Además, podrán disfrutar de chocolate caliente y palomitas de maíz mientras un DJ toca melodías navideñas.

Seguro médico a través de Access Health CT

El período de inscripción abierta de 2024 para los planes de seguro de salud individuales y familiares sigue en marcha.

El martes 19 de diciembre, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, los representantes de Access Health CT estarán en la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford para inscribir a los consumidores en el mercado de seguros médicos.

Los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre para tener una cobertura que comience el 1º de enero de 2024.

El personal de Access Health estará en la biblioteca principal, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

Concierto de Navidad

La escuela de música de la Spanish Community of Wallingford (SCOW) brindará un concierto de música de Navidad.

The SCOW Singers presentarán un programa de villancicos tradicionales en inglés y español.

El concierto será el martes 19 de diciembre, en el salón comunitario de la Biblioteca Pública de Wallingford, en 200 N. Main Street, Wallingford, de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche.

De acuerdo con su sitio web, la misión de la SCOW es responder a las necesidades de la comunidad latina ayudándolos a triunfar en la sociedad estadounidense y permitiendo a los latinos mantener y compartir sus ricas y variadas culturas con la comunidad en general.

Para mayor información, pueden llamar al 203-265-5866.

Asistencia para contactar programas

El viernes 22 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca estará en el área del HELP & Learning Center, en el segundo piso, listo para ayudar a las personas a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3733 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Aprender sobre la salud del cerebro

El miércoles 17 de enero, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Centro Hispano de White Plains, en 295 Central Avenue, White Plains, se brindará un taller llamado “Aprender sobre la salud del cerebro”.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán cómo llevar un estilo de vida saludable, reducir las enfermedades y aumentar la esperanza de vida.

El taller es organizado por El Centro Hispano, la Columbia University y Dawn Alzheimer Research presentado por los doctores José Saint-Hilaire y Miguel Vizcarra.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Hora de cuentos de invierno

Los miércoles 24 y 31 de enero, a las 10:00 de la mañana los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden disfrutar de canciones, juegos con los dedos, historias y más, con el programa Storytime (Hora de cuentos) con Ms. Tee, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.