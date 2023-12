Fiscal General se opone a solicitud de aumento de tarifas de empresa eléctrica

- Publicidad -

HARTFORD.- El Fiscal General del Estado, William Tong, tuvo algunas palabras fuertes para United Illuminating (UI) cuando su oficina presentó esta semana una respuesta en oposición a la reciente solicitud de la compañía de un aumento provisional de tarifas, argumentando que, si se aprueba, sentaría un mal precedente para cualquier empresa de servicios públicos que utilizara tales solicitudes para obtener ingresos adicionales.

Tanto la solicitud de UI de un aumento provisional de tarifas como la oposición de Tong se presentaron ante la Public Utilities Regulatory Authority (PURA).

“El Fiscal General instó a la Autoridad a rechazar esta moción por considerarla inmerecida, si no enteramente de mala fe”, de acuerdo con la respuesta de PURA.

UI solicitó que PURA proporcione 14 millones de dólares anuales en ingresos base incrementales a partir del 1º de febrero de 2024.

La presentación sigue al rechazo de PURA en agosto del aumento de la tarifa de distribución propuesto por UI de 131 millones de dólares durante tres años a favor de un aumento de 22 millones de dólares durante un año. UI, que es una subsidiaria de Avangrid, también está apelando esa decisión ante el Tribunal Superior.

En su respuesta, Tong sostuvo que PURA ya examinó exhaustivamente y tomó una decisión sobre la solicitud inicial de UI de un aumento de tarifas, y que el asunto debería litigarse en los tribunales.

PURA revisó la solicitud original de UI (la primera de este tipo presentada después de que la legislatura estatal aumentó el plazo legal para una decisión final de 200 a 350 días) durante un año.

El proceso incluyó audiencias, informes, comentarios y correspondencia de clientes de UI, funcionarios públicos y también de UI, la Office of Consumer Counsel del Estado y la PURA’s Office of Education, Outreach and Enforcement.

“La compañía no ofrece ninguna explicación creíble de por qué un remedio tan extraordinario es apropiado. Por el contrario, todas las declaraciones que la compañía hizo en su moción son demostrablemente falsas o tan vagas y ambiguas que no son verificables”, afirma la respuesta de Tong a la solicitud más reciente de UI.

Tong discrepó con la afirmación de UI de que el rechazo de PURA en agosto de su aplicación de tarifas está provocando que la compañía experimente un daño financiero grave, y agregó que su rendimiento sobre el capital fue del 4.61 por ciento al 30 de septiembre de 2023.

Las nuevas tarifas de UI recién entraron en vigor el 1º de septiembre, de acuerdo con Tong.

“Por lo tanto, las nuevas tarifas de la Decisión Final prácticamente no tendrían impacto alguno en las ganancias reportadas por la compañía durante los 12 meses anteriores. De hecho, debido a que las nuevas tarifas fueron 23 millones de dólares más altas que las cincuenta semanas anteriores sobre una base anualizada, cualquier impacto de las nuevas tarifas en las ganancias de UI sería positivo”, según la respuesta.

“En resumen, lo que creó las ganancias del 4.61 por ciento de UI durante ese período de 12 meses fue algo más que las nuevas tarifas de UI y no hay razón para esperar que esas condiciones continúen durante los próximos doce meses”, señaló Tong.

Tong también rechazó la afirmación de UI de que la decisión sobre las tarifas ha afectado la moral de los empleados, ya que UI no ha proporcionado pruebas específicas, sólo declaraciones generales.

PURA debería rechazar esta última solicitud, según la respuesta de Tong, ya que otras empresas de servicios públicos pueden utilizar mociones similares y sobrecargar innecesariamente a PURA y su capacidad para gestionar sus expedientes.