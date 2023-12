Chiquis teme por su vida tras rechazar acciones de sus tíos

- Publicidad -

En días pasados, Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenni Rivera, manifestó que se siente decepcionada de algunas personas de su entorno, quienes aseguran amarla a ella, a sus hermanos y a su madre, pero a sus espaldas se han dado a la tarea de hablar mal de ellos y tratar de quitarles el legado de la Diva de la Banda.

“Estoy muy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos. (…) Sus fans saben muy bien que en todos lados ella siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá ni su papá ella trabajó ¿por quién?, por sus hijos”, dijo la intérprete durante un concierto.

Sus palabras se hicieron virales en las redes sociales, y reavivó la disputa que los hijos de Jenni Rivera mantienen contra sus tíos Juan y Josie Rivera, y su abuelo Pedro Rivera, a quienes acusan de querer aprovecharse y robarles parte del patrimonio que les dejó su madre.

Sin embargo, ahora la hija mayor de la intérprete de La Gran Señora compartió en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje que ha llamado la atención de sus seguidores, pues dejó claro que teme por su integridad física.

“Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito. Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene”, escribió.

Posteriormente, Chiquis compartió otro mensaje en el que asegura que el temor que siente no la hará caer.

“Pero no me doblo… ¡porque mi Dios es más poderoso!”, aseguró, aunque en ningún momento Chiquis manifestó si ha recibido amenazas ni señaló porqué o quién se siente amenazada.

No obstante, en una última publicación reiteró: “Te lo digo: esa ‘actitud de pobrecita(o)’ no te llevará a ningún lado bueno”.