Ofrecen vacunas gratuitas contra la gripe

YONKERS.- Con la temporada de gripe oficialmente en marcha, el Departamento de Salud del condado de Westchester ofrecerá vacunas gratuitas contra la gripe con cita previa este mes, para alentar a los residentes a mantenerse saludables.

Las vacunas contra la gripe se administrarán a partir de los tres años de edad el miércoles 13 de diciembre y el miércoles 20 de diciembre, de 2:30 a 6:30 de la tarde, en la sala comunitaria de la biblioteca Yonkers Riverfront, en 1 Larkin Center.

Las autoridades recomendaron concertar citas y se pueden realizar a través de la web www.westchestergov.com/health.

Se aceptarán visitas sin cita previa hasta agotar existencias.

También se administrarán vacunas contra la gripe a los residentes de seis meses o más en las clínicas del Departamento de Salud con cita previa, los jueves en Yonkers y los viernes en White Plains, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, hasta agotar existencias.

Para programar citas, pueden ingresar a la web https://health.westchestergov.com.

También puede encontrar una vacuna contra la gripe cerca de su casa a través de la web https://www.vaccines.gov.

Las vacunas contra la gripe y otras vacunas también están disponibles sin costo para adultos y niños sin seguro o con seguro insuficiente a través de los programas de Vaccines for Adults and Vaccines for Children en las clínicas del Departamento de Salud.

Pueden llamar al 914-995-5800 de lunes a viernes antes de las 4:30 de la tarde para discutir la elegibilidad.

Para llegar a los residentes que tienen dificultades para acceder a las vacunas contra la gripe, el Departamento de Salud está administrando vacunas contra la gripe en algunos comedores comunitarios y refugios para personas sin hogar.

La comisionada de salud de Westchester, Sherlita Amler, expresó que “a medida que se acercan rápidamente las vacaciones, ahora es el mejor momento para que todas las personas de seis meses o más se vacunen anualmente contra la gripe. Totalmente efectiva después de dos semanas, la vacuna lo protegerá a usted y a todos sus familiares y amigos vulnerables”.

Agregó que “con nuevas variantes circulando, es prudente programar tanto las vacunas contra la gripe como las vacunas contra el COVID-19 para toda su familia. La vacunación protege a quienes lo rodean y que son más vulnerables a las complicaciones, como los bebés demasiado pequeños para ser vacunados, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas”.

En los Estados Unidos suele haber más casos de gripe entre diciembre y febrero, pero la gripe puede persistir hasta mayo.

Una vacuna contra la gripe ahora brinda protección durante toda la temporada y puede prevenir enfermedades o reducir la gravedad de los síntomas de la gripe.

Amler dijo que cualquier persona que contraiga una infección respiratoria debería considerar hacerse la prueba de COVID-19 e influenza.

Para evitar transmitir gérmenes a otras personas, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) recomiendan que los residentes usen una mascarilla, tosen o estornuden en el codo y se laven las manos frecuentemente con agua y jabón.

Las personas con gripe deben quedarse en casa durante 24 horas después de que baje la fiebre.

Aquellos que den positivo en la prueba de COVID-19 deben quedarse en casa durante cinco días para evitar la propagación de gérmenes y luego usar una mascarilla en público durante otros cinco días.

Además, limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de puertas, grifos de agua, manijas de refrigeradores y teléfonos, y descansar lo suficiente.