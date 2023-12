“Campaña de John Gomes también cometió irregularidades en la votación”, acusa alcalde Ganim

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- El alcalde de Bridgeport, Joe Ganim, admitió públicamente por primera vez que su campaña de reelección incurrió en mala conducta electoral.

De acuerdo con el sitio web https://www.ctpublic.org, Ganim dijo que “reconozco el hecho de que el tribunal encontró personas relacionadas con mi campaña, involucradas en graves irregularidades en la votación”.

Ganim, el alcalde demócrata de la ciudad más grande del estado, apenas ganó las elecciones primarias de septiembre contra su rival John Gomes, lo que llevó a una demanda de Gomes por fraude de voto ausente y, como resultado, a una nueva primaria.

Pero, aunque Ganim dijo que asumió la responsabilidad, no renunciará ni suspenderá su campaña. En cambio, acusó a Gomes de hipocresía, alegando que su campaña también cometió fraude en el voto ausente. Ganim está abierto al seguimiento estatal de su campaña, pero sólo si Gomes se compromete al mismo nivel de escrutinio.

Ganim pidió a Gomes que aclare las supuestas transgresiones de su campaña.

“Gomes debe admitir que varias personas asociadas con su campaña también participaron en comportamientos electorales claramente ilegales en las elecciones primarias”, dijo Ganim.

El Alcalde dijo que estaría abierto a que la Secretaria de Estado, Stephanie Thomas, incorpore personal a su campaña y la supervise en busca de procedimientos de voto ausente para garantizar que se cumpla la ley.

Pero sólo si Gomes también lo hace.

“También hago un llamado al señor Gomes, mi oponente, que haga lo mismo”, afirmó.

Ganim no es el único que acusa a Gomes de aplicar un doble rasero. La presidenta del Concejo Municipal de Bridgeport, Aidee Nieves, emitió un comunicado el martes pasado.

“La campaña de Gomes ha hecho todo lo posible para lanzar acusaciones contra otras personas, mientras se niega a reconocer y confrontar el flagrante abuso del voto ausente por parte de sus propios agentes”, dijo Nieves.

Nieves presentó una declaración jurada ante la State Elections Enforcement Commission el 30 de noviembre. En su declaración jurada, Nieves escribió que la campaña de Gomes también la acusó de mala conducta electoral.

Desde entonces, la State Elections Enforcement Commission ha comenzado a investigar las elecciones celebradas el 12 de septiembre pasado. Un juez del tribunal superior falló a favor de Gomes en octubre.

Ganim admitió que su campaña cometió errores y dijo que valora la integridad electoral. Pero algunos, como Gemeem Davis, no se lo creen.

Davis es codirector del grupo de defensa de los votantes Bridgeport Generation Now Votes. Davis dijo que la oferta de Ganim no tenía sentido ya que dijo que la oficina de la Secretario de Estado, como entidad no partidista, no incorpora personal a las campañas.

“Fue un truco, quiere fingir que se preocupa por Bridgeport”, señaló Davis.