Cambio de edad en el jardín de infantes de CT: Lo que debe saber sobre el nuevo límite

NEW HAVEN.- A partir del año escolar 2024-2025, Connecticut exigirá que todos los niños matriculados en jardín de infantes cumplan 5 años antes del 1º de septiembre.

Los legisladores aprobaron el cambio de edad del jardín de infantes durante la sesión legislativa de 2023. El límite anterior fue el 1º de enero del año siguiente.

Pero hay una excepción a la regla: los padres o tutores de niños más pequeños pueden solicitar una exención para inscribir a sus hijos temprano en el jardín de infantes.

Esto es lo que debe saber sobre el cambio de edad del jardín de infantes en Connecticut y el proceso de exención:

¿El requisito de la nueva edad está en consonancia con el de otros estados?

Sí. Connecticut fue el único estado que tuvo como fecha límite el 1º de enero para el jardín de infantes a partir de 2020, y la mayoría de los estados exigen que los niños tengan 5 años a finales de septiembre.

En general, los educadores y expertos en desarrollo apoyan ese requisito de edad, aunque los expertos también enfatizan que el desarrollo infantil no es lineal y varía de un niño a otro.

¿Cómo puede un padre o tutor solicitar la inscripción anticipada de su hijo?

Las familias de niños más pequeños pueden presentar una solicitud por escrito a su director para inscribir a su hijo a una edad más temprana.

Luego, el estudiante debe someterse a una evaluación, realizada por la dirección de la escuela, para “garantizar que la admisión de dicho niño sea apropiada para su desarrollo”, según la ley.

Esa evaluación no es discrecional y debe implementarse si un padre o tutor la solicita por escrito, de acuerdo con el Estado en una guía titulada “Nueva edad de ingreso al jardín de infantes: consideraciones para las escuelas de Connecticut”, disponible en la web https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2023-24/NewAgeForKindergartenEntry.pdf.

¿Cómo evaluarán los distritos escolares la preparación de los niños para el jardín de infantes?

El Departamento de Educación no ha proporcionado pautas específicas sobre lo que deben mostrar las evaluaciones o cómo las escuelas deben evaluar a los estudiantes, y su guía sobre la “Nueva edad de ingreso al jardín de infantes” dice que no identificará una herramienta de evaluación para que la utilicen las escuelas.

Pero la guía sí hizo referencia a los CT Early Learning and Developmental Standards, que brindan una descripción general de los puntos de referencia para niños de 0 a 5 años, como una herramienta potencial para las escuelas.

Fran Rabinowitz, directora ejecutiva de la Asociación de Superintendentes de las Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que no espera que los distritos escolares formen una evaluación estandarizada; más bien, cada distrito escolar creará su propia prueba.

Dijo que las evaluaciones probablemente implicarán observar la capacidad de atención del niño, su conocimiento de las letras y los números y su capacidad para prestar atención y seguir instrucciones.

“Ciertamente no es una prueba de papel y lápiz, sino que es una prueba que se evalúa individualmente con el niño. Cada distrito realizará esa evaluación de la manera que considere apropiada para ellos”.”, dijo Rabinowitz.

Tanto Rabinowitz como Andrea Brinnel, profesora adjunta del UConn’s University Center for Excellence in Developmental Disabilities, dijeron que esperan que algunos distritos escolares tomen en cuenta los deseos de los padres para sus hijos.

“He oído que hay algunos distritos que simplemente dicen: ‘Si un padre pregunta, les dejaremos comenzar temprano’”, dijo Brinnel.

¿Qué significará el cambio de edad del jardín de infantes para los centros preescolares el próximo año?

Los educadores de la primera infancia y los padres de bebés y niños pequeños están especialmente preocupados por la tensión adicional que el requisito supondrá para el sistema de educación de la primera infancia, que pronto se verá obligado a acoger a los niños de 4 años que cumplen años en otoño durante un año más.

Y sin los fondos para contratar más maestros, los espacios en los que permanecen los niños mayores ya no estarán disponibles para que se inscriban nuevos niños, lo que significa que muchos nuevos padres podrían tener más dificultades para regresar al trabajo mientras esperan que sus hijos sean aceptados en las listas de espera. El costo anual de un año de cuidado infantil es de aproximadamente 13 mil dólares en Connecticut.

El cambio legislativo podría afectar hasta 9 mil familias, de acuerdo con una coalición de grupos que incluye Child Care for Connecticut’s Future Coalition, Women’s Business Development Council, United Way of Connecticut y Social Venture Partners CT en una carta abierta al gobernador Ned Lamont y a los líderes legislativos este otoño.