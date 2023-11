Shakira paga otro acuerdo para librarse de otro caso de fraude fiscal

- Publicidad -

Shakira ha pagado a un tribunal más de £5,5 millones en otro caso de fraude fiscal, según la prensa española. La cantante colombiana llegó a un acuerdo la semana pasada sobre las acusaciones de que evadió impuestos por un total de £12,7 millones en 2012, 2013 y 2014, y ahora acordó pagar otros £5,7 millones que cubren los £5,3 millones que los fiscales alegaron que evadió en 2018, así como el interés.

Shakira seguirá siendo investigada por las presuntas violaciones de 2018, pero de acuerdo con el diario español El Periódico, el dinero que ha entregado ahora probablemente conducirá a una sentencia más indulgente.

Las autoridades confirmaron en julio que la artista estaba bajo sospecha de presuntas infracciones fiscales en 2018.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirmó en aquel momento: «El Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha abierto un procedimiento a raíz de una denuncia presentada por los fiscales contra la cantante Shakira por dos presuntos delitos fiscales relacionados con el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio por el ejercicio fiscal español de 2018.»

Después de resolver el caso la semana pasada, horas antes de ir a juicio, Shakira mantuvo su inocencia pero explicó que había aceptado el trato porque estaba cansada de que la batalla legal interfiriera en su tiempo con sus hijos, Milan, 10 y Sasha, de ocho años.

Ella dijo en un comunicado: “A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por hacer lo correcto y dar un ejemplo positivo a los demás. Eso a menudo significa dar un paso más en las decisiones financieras personales y comerciales para obtener el mejor asesoramiento, incluida la búsqueda de asesoramiento de las autoridades fiscales más importantes del mundo, PricewaterhouseCoopers International Limited y Ernst + Young Global Limited, quienes han sido mis asesores durante todo este proceso. Desafortunadamente, y a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fiscales en España iniciaron un caso contra mí como lo han hecho contra muchos atletas profesionales y otras personas de alto perfil, drenando la energía, el tiempo y la tranquilidad de esas personas durante años. Aunque estaba decidida a defender mi inocencia en un juicio que mis abogados confiaban en que habría fallado a mi favor, tomé la decisión de resolver finalmente este asunto teniendo en cuenta el mejor interés de mis hijos, que no quieren ver a su mamá sacrificar su bienestar personal en esta lucha».

La estrella de 46 años, cuya relación de 12 años con Gerard Piqué terminó el año pasado, planea ver el acuerdo como una «victoria» porque ahora puede dejar atrás el caso y concentrarse en el futuro.

Ella añadió: «Necesito superar el estrés y el costo emocional de los últimos años y centrarme en las cosas que amo: mis hijos y todas las oportunidades que se avecinan en mi carrera, incluida mi próxima gira mundial y mi nuevo álbum, ambos de lo cual estoy muy entusiasmado. Admiro enormemente a quienes han luchado contra estas injusticias hasta el final, pero para mí, hoy, ganar es recuperar el tiempo para mis hijos y mi carrera», finalizó.