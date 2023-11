Familias disfrutan desfile de globos en celebración de Día de Acción de Gracias

- Publicidad -

STAMFORD.- La temporada navideña comenzó oficialmente con la Stamford Downtown Parade Spectacular, donde miles de personas se aglomeraron en la Summer, Broad y Atlantic Street para disfrutar el tradicional desfile de globos.

El desfile tendrá lugar el domingo pasado y es uno de los más grandes de su tipo en el país, con más de 100 mil espectadores al año.

El desfile fue producido por el Stamford Downtown Special Services District, y los asistentes pudieron disfrutar el paso de 15 globos gigantes, que incluyeron las figuras de Abby Cadabby, Bob the Builder, Daniel Tiger, Elmo, Mr. Potato Head, Oscar the Grouch, Peppa Pig, Rudolph the Red-Nosed Reindee, Snowman, Astronaut, Clown Fish, Arthur, entre otros.

Además de los globos característicos de la procesión, las calles se llenaron con música de Saints Brigade Drum & Bugle Corp, la NYPD Emerald Society Pipe & Drum Band, bandas de música de las escuelas Stamford High School y Westhill High School, además de las ciudades de Trumbull, Uniondale y Brentwood.

La novedad del desfile de este año fueron las bandas de Proud Drill Drum & Dance Corp de Hartford y John F. Kennedy Marching Eagles de Waterbury.

El evento también incluyó carrozas y grupos de baile, entre ellos, Center Stage Dance Studio, City Center Dance Performing Company, Dance on the DL, Hoop Girls of Stamford, Ladies of Finesse Dance Company, Locust Performing Arts Center of Stamford y el nova jazz de The Pulse Performing Arts Studio.

Previo al desfile, el sábado pasado, se llevó a cabo la Giant Balloon Inflation Party, realizada en la intersección de la Hoyt Street y Summer Street en el centro de Stamford.

Se permitió a los espectadores ver de cerca los globos mientras se elevaban al cielo en preparación para sus vuelos sobre las calles de Stamford, en el desfile del domingo pasado.

La fiesta, previo al desfile, ofreció música, payasos y personajes de dibujos animados, y un encuentro con Santa y la Señora Claus.

Además, el Locust Performing Arts Center de Stamford entretuvo a la multitud reunida.