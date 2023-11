EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Viernes para dar gracias

Discovery Science Center celebrará su evento anual Thankful Friday el viernes 24 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Science Center, en 4450 Park Avenue en Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán participar en actividades como manualidades, espectáculos de planetario, demostraciones científicas y, la oportunidad de tomarse fotografías con Santa Claus.

Para mayor información pueden llamar al 203-416-3521 o ingresar a la web https://www.shudiscovery.org/event-details/thankful-friday.

Seguro médico a través de Access Health CT

El período de inscripción abierta de 2024 para los planes de seguro de salud individuales y familiares sigue en marcha.

El viernes 1º de diciembre, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, los representantes de Access Health CT estarán en la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford para inscribir a los consumidores en el mercado de seguros médicos.

Los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre para tener una cobertura que comience el 1º de enero de 2024.

El personal de Access Health estará en la biblioteca principal, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

Programa de empleo de servicios comunitarios para adultos mayores

Representantes de Associates for Training and Development (A4TD), una organización sin fines de lucro que brinda servicios de capacitación y empleo a trabajadores de 55 años o más, dirigirán una sesión informativa sobre su Senior Community Service Employment Program (SCSEP).

La sesión será el miércoles 6 de diciembre de la Harry Bennett Branch de la Biblioteca Pública Ferguson, de 1:30 a 3:00 de la tarde, en 115 Vine Road, Stamford.

El SCSEP es un programa de servicio comunitario y capacitación laboral basado en el trabajo para adultos mayores. Financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Connecticut Department of Aging and Disabilities, SCSEP ayuda a los solicitantes de empleo adultos a obtener habilidades laborales actualizadas como un “trampolín” de regreso a la fuerza laboral. Los trabajadores elegibles son colocados en una agencia anfitriona para puestos remunerados de forma temporal.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8296 o al 203-351-8291.

Zumba Dance Party

El sábado 9 de diciembre en el auditorio del tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, de 11:15 de la mañana a 12:15 del mediodía se llevará a cabo el programa Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

El programa es presentado en asociación con la Network of the National Library of Medicine.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Entrenamiento de Narcan

El jueves 14 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde, el Departamento de Salud de Wallingford, llevará a cabo un entrenamiento de Narcan, en el salón Charlotte Collins de la Biblioteca Pública de Wallingford, en 200 N. Main Street.

La naloxona es un medicamento con el poder de salvar vidas que puede revertir una sobredosis de opioides, incluidos heroína, fentanilo y medicamentos opioides recetados. La naloxona es segura y fácil de usar, y con frecuencia se administra con un atomizador nasal.

La naloxona revierte rápidamente una sobredosis al bloquear los efectos de los opioides. Puede restablecer en 2 a 3 minutos la respiración normal de una persona cuya respiración disminuyó, o hasta se detuvo, como resultado de una sobredosis de opioides. Se podría requerir más de una dosis de naloxona en el caso de opioides más fuertes como el fentanilo.

Para mayor información sobre el entrenamiento pueden llamar al 203-294-2065.

Grupo de conversación en inglés

La Biblioteca Pública de White Plains brindará un grupo de conversación en inglés, el jueves 23 de diciembre, de 2:00 a 3:00 de la tarde, el jueves 21 de diciembre, en 100 Martine Avenue, White Plains.

El programa ofrece a los adultos que hablan inglés como segundo idioma la oportunidad de conocerse y conversar en inglés.

Este programa es gratuito y está abierto a personas que deseen mejorar sus habilidades de conversación en inglés.

Los asistentes pueden llevar sus temas de conversación. Un hablante nativo de inglés voluntario dirige la conversación.

Para mayor información y registrarse, pueden llamar a Austin Duffy al 914-422-6922.