Crisis de cuidado infantil en Westchester y Rockland

WHITE PLAINS.- Los profesionales del cuidado infantil y las familias están esperando que caiga un milagro después de que los fondos federales que apoyaron a la industria durante la pandemia finalizaran el 30 de septiembre.

En los condados de Westchester y Rockland, los expertos en cuidado infantil dicen que verán el impacto de la caída en los próximos meses. Anticipan que la pérdida de fondos para los centros de cuidado infantil exacerbará la actual crisis de personal que enfrenta la industria, a medida que los trabajadores buscan empleos mejor remunerados en otros lugares.

“Los programas van a cerrar porque no pueden conseguir personal. Tendrán que aumentar la matrícula y luego los padres se retirarán y tratarán de descubrir algo en casa, lo que a su vez podría causar que los programas se cierren porque no van a tener la inscripción que necesitan”, manifestó Jane Brown, directora ejecutiva saliente de Child Care Resources of Rockland.

Una estimación del grupo de expertos Century Foundation dijo que más de 250 mil niños en Nueva York perderían el cuidado infantil y más de 5 mil 700 programas de cuidado infantil cerrarían.

Pero no está claro qué tan mal se pondrán las cosas para los proveedores de cuidado infantil y las familias a nivel local.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 24 mil millones de dólares en fondos de ayuda para la pandemia se destinaron a estabilizar la industria del cuidado infantil.

Brown y otros profesionales del cuidado infantil dijeron que un desafío importante es contratar trabajadores de cuidado infantil, muchos de los cuales abandonaron la profesión durante la pandemia mientras los centros de cuidado infantil estaban cerrados y encontraron trabajos mejor remunerados.

Encontrar y retener trabajadores es un gran desafío

La crisis de personal es ahora un desafío importante para la industria del cuidado infantil.

Kathy Halas, directora ejecutiva del Child Care Council of Westchester, dijo que los centros de cuidado infantil sólo pueden permitirse pagar salarios bajos, lo que limita su capacidad para contratar y retener trabajadores, lo que a su vez limitará la cantidad de niños que muchos centros pueden aceptar.

Halas calificó la financiación federal adicional durante la pandemia como un “salvavidas” para muchos de los más de 700 programas de cuidado infantil de Westchester, pero dijo que no solucionó la falta de financiación a largo plazo en la industria.

Rockland tiene alrededor de 250 programas de cuidado infantil, incluidos programas en el hogar, dijo Brown.

Aproximadamente la mitad de ellos cerraron durante algún tiempo durante la pandemia y “muchos de ellos reabrieron con matrículas y aulas mucho más bajas”, dijo.

Si bien la educación pública se sustenta con fondos públicos, “el mensaje a los padres ha sido ‘tienen que resolverlo’”, cuando se trata del cuidado infantil, dijo Halas.

El aumento del salario mínimo también es un problema

Otra tensión adicional es el aumento del salario mínimo en Nueva York.

Howard Milbert, director ejecutivo del Ossining Children’s Center, dijo que apoya el aumento del salario mínimo, pero sin fondos adicionales para estabilizar el sistema, los proveedores de cuidado infantil no tienen más remedio que aumentar las tarifas que cobran a las familias.

Dado que el Ossining Children’s Center es una organización sin fines de lucro, también significa que Milbert tendrá que impulsar los esfuerzos de recaudación de fondos.

Debido al aumento del salario mínimo, que será de 16 dólares la hora en la ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk y Westchester en 2024, tendrá que recaudar más de 100 mil dólares adicionales.

“Estamos pasando por un momento terrible para contratar empleados porque los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, pagan más de lo que podemos pagar”, dijo Milbert.

Incluso los empleados con un título y experiencia tienen suerte de ganar 20 dólares la hora, señaló Halas.

Ella cree que la falta de inversión en la fuerza laboral del cuidado infantil está relacionada con la creencia de que el cuidado infantil es solo cuidar niños, cuando en realidad los primeros años de la vida de un niño son importantes para el desarrollo y requieren un entorno de aprendizaje de alta calidad.

Según la Oficina de Niños y Familias del Estado, la gobernadora Kathy Hochul dedicará 7 mil 600 millones de dólares durante los próximos cuatro años al cuidado infantil. Menos de 500 millones de dólares serán dinero federal de ayuda para la pandemia.

En octubre, Nueva York aumentó el límite de elegibilidad de ingresos para el Child Care Assistance Program del 200% del nivel federal de pobreza al 300%, lo que significa que más familias son elegibles para recibir asistencia para el cuidado infantil.

La Office of Children and Family Services (OCFS) estimó que el cambio ampliaría la elegibilidad a 394 mil niños en el Estado.