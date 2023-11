Westchester promueve iniciativa para que personas dejen de fumar

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El Departamento de Salud del condado de Westchester recordó a las personas que el Great American Smokeout es una gran iniciativa nacional para dejar de fumar o vapear.

El cáncer de pulmón mata a más personas que cualquier otro cáncer, y fumar cigarrillos es el factor de riesgo número uno para el cáncer de pulmón, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

Esto lo subrayó en noviembre la American Lung Association durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Pulmón.

La comisionada de Salud, Sherlita Amler, manifestó que “si todavía fuma o vapea, ahora es un buen momento para dejar de fumar, por eso nos unimos al día de la Great American Smokeout en los Estados Unidos. Únase a un grupo de apoyo y dígaselo a sus amigos y familiares para que puedan alentarlo”.

Para reducir el consumo de tabaco en Westchester, el Departamento de Salud del Condado se está asociando con nueve organizaciones comunitarias para apoyar el programa Westchester Tobacco Free del ejecutivo del Condado, George Latimer. A partir de enero se lanzarán los siguientes programas:

– Los jóvenes embajadores del programa Youth Ambassadors in the Know Better, Live Better dirigirán debates con sus pares sobre los riesgos del tabaco y los vaporizadores.

– A través de juegos y actividades, el programa Tar Wars, de la American Academy of Family Physicians, concientiza a los alumnos de cuarto y quinto grado sobre la publicidad del tabaco dirigida a los niños y enfatiza las consecuencias del consumo de tabaco.

– El Center for a Tobacco-Free Hudson capacitará a miembros de la comunidad para que lideren Freedom From Smoking, un programa de la American Lung Association, con sus grupos de apoyo especializados para capacitar a los adultos con conocimientos y herramientas para superar la adicción al tabaco.

– El Departamento de Salud del Condado ayudará a los participantes de Freedom From Smoking a acceder a la terapia de reemplazo de nicotina.

– El Departamento también ha agregado personal y ha intensificado la aplicación del programa de la Adolescent Tobacco Use Prevention Act en asociación con los cadetes de guardaparques de Seguridad Pública y colabora con la Policía del Condado en un programa de prevención escolar.

– La American Cancer Society ha promovido el tercer jueves de noviembre como el Great American Smokeout en los Estados Unidos durante más de 40 años. El estado de Nueva York ofrece parches de reemplazo de nicotina gratuitos para principiantes.

Los residentes pueden preguntarle a su médico sobre medicamentos recetados que puedan ayudar.

Las autoridades indicaron que hay algunos otros recursos:

– NYS Smokers’ Quitline: 1-866-NYQUITS (1-866-697-8487).

– Centers for Disease Control; 1-800-QUIT-NOW (1-800-662-4357).

– Grupos de apoyo American Cancer Society: 1-800-277-2345.

– American Lung Association: 1-800-LUNGUSA (1-800-586-4872).

– Reuniones en línea o telefónicas: https://www.nicotine-anonymous.org/find-a-meeting.