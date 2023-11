New Rochelle se prepara para desfile de Acción de Gracias

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- La Cámara de Comercio de New Rochelle y la Ciudad anunciaron que el 59º Desfile Anual de Acción de Gracias se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

El gran mariscal del Desfile de Acción de Gracias es el ministro Mark McLean, quien recorrerá la ruta del desfile a lo largo de North Avenue en un Audi S5 convertible, proporcionado por Audi New Rochelle.

“Como residente de toda la vida de New Rochelle, estoy encantado y honrado de haber sido elegido Gran Mariscal del Desfile del Día de Acción de Gracias de este año”, dijo el Ministro McLean.

De acuerdo con los promotores, el desfile contará con carrozas y globos gigantes, incluido el icónico Mighty Mouse de New Rochelle, junto con “Tom el Pavo”, Peppa Pig y muchos otros.

Habrá, además, bandas de música tocando durante todo el desfile, autos y camiones de bomberos antiguos, bailarines, cantantes y manifestantes de las universidades Iona y Monroe, escuelas locales, empresas y organizaciones comunitarias.

La ruta del Desfile de Acción de Gracias irá por la North Avenue, comenzando en la Eastchester Road y terminando en Bonnefoy Place.

Los grupos actuarán en la tribuna cerca de la Anderson Street Plaza.

La Cámara de Comercio de New Rochelle también anunció que el New Rochelle Fund for Educational Excellence’s Annual Pancake Breakfast regresa este año.

Las personas pueden disfrutar de un delicioso desayuno de 5 dólares preparado y servido por los administradores y maestros de la escuela y el distrito de New Rochelle, justo antes del Desfile de Acción de Gracias de New Rochelle, y así apoyar una buena causa.

Para conocer detalles del desfile, pueden visitar el sitio web https://newrochellechamber.org/thanksgiving-parade-2023/.