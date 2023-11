United Way activa el Fondo de Respuesta Rápida a medida que se acerca el invierno, tras aumento de falta de vivienda en CT

- Publicidad -

HARTFORD.- La falta de vivienda está aumentando en Connecticut.

Con la llegada del invierno, las temperaturas nocturnas están bajando.

Se estima que mil 200 personas en Connecticut durmieron afuera, el lunes pasado por la noche.

“Me gustaría decir que lo ocurrido el lunes pasado fue algo inusual, pero honesta y tristemente no lo es. En los últimos meses, las familias, los adultos mayores y las personas con discapacidades están luchando como nunca antes había visto”, dijo Barbara Shaw, directora ejecutiva de Hands On Hartford.

Los expertos dicen que el número de personas sin hogar ha aumentado un 13%. Esas son las malas noticias.

“La buena noticia es que hemos activado nuestro United Way Rapid Response Fund para personas sin hogar y vivienda”, informó Eric Harrison, presidente y director ejecutivo de United Way of Central and Northeastern Connecticut.

Ese fondo contiene 100 mil dólares que se utilizarán en las 52 ciudades del centro y noreste de Connecticut para ayudar con las necesidades básicas de las personas que enfrentan serios desafíos financieros.

El dinero no permitirá comprarle a nadie una casa nueva, de eso no se trata este fondo.

A veces, todo lo que se necesita es algo pequeño, como una tarifa de solicitud o un depósito de seguridad, para mantener un techo sobre la cabeza de alguien o sacar a la gente del sistema de refugios, que en este momento está completamente abrumado, explicó Harrison.

“El sistema de refugio debería funcionar como una sala de emergencias. La gente debería entrar y salir muy rápidamente, pero la gente entra y no podemos sacarla porque no tenemos la asistencia de alquiler ni los servicios para sacarla”, indicó el director ejecutivo de Journey Home, Matt Morgan.

Sin embargo, hace apenas un par de años lo hicieron.

El dinero de asistencia federal por COVID-19 permite a los refugios alojar a personas en hoteles durante meses. A muchos les dio la esperanza de que había una manera de albergar a todas las personas en el Estado.

“Nosotros en Connecticut podemos convertirnos en el primer estado en acabar con la falta de vivienda. Realmente lo creo, todos los factores se han alineado de una manera muy posible”, declaró Morgan.

Para obtener más información sobre el Rapid Response Fund pueden ingresar a la web https://unitedwayinc.org/rapid-response/.