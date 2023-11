CT enfrenta desafíos al intentar apoyar a jóvenes desconectados

- Publicidad -

HARTFORD.- Durante la última discusión del martes pasado, sobre un informe sobre los jóvenes desconectados, los proveedores de servicios sin fines de lucro admitieron que la colaboración para brindar servicios a esta población invisible es difícil.

Los jóvenes desconectados son aquellos que no están en camino de graduarse de la escuela secundaria o abandonaron la escuela sin diploma o certificado equivalente, no tienen trabajo o están encarcelados.

El presidente y director ejecutivo de Our Piece of the Pie, Héctor Rivera, dijo que es posible que cada joven que ingresa a su organización ya haya sufrido entre tres y seis servicios o sistemas que no les brindaron la oportunidad que necesitaban.

Pero con tantos adultos y proveedores de servicios bien intencionados que existen en el Estado, ¿Cómo es que estos niños siguen quedando al margen?, se preguntó Rivera.

“Construimos en términos generales sistemas que atienden a las masas y no a niños individuales”, indicó.

Dijo que a los proveedores de servicios y educadores les gusta hablar de colaboración, pero después de esa conversación “cada uno se va a su propio rincón”.

Rivera dijo que ha estado pensando mucho en la desconexión entre los educadores y los proveedores de servicios humanos.

“Cada uno de nosotros pensamos que estamos en una mejor posición para servir a los jóvenes desconectados”, dijo Rivera.

Manifestó que Connecticut debería someterse a una evaluación de activos para ver qué existe actualmente con la intención de servir a los jóvenes de esta manera y cómo se están realizando esas inversiones.

El representante Jeff Currey, demócrata de East Hartford, que asistió a los cinco paneles de discusión organizados por la Conferencia de Municipios de Connecticut y Dalio Education, dijo que el Estado necesita hacer un ejercicio de mapeo para ver dónde se necesitan estos servicios y dónde se superponen.

Dijo que el Estado está muy saturado de organizaciones sin fines de lucro y muchas de ellas están haciendo un trabajo similar.

Dijo que el Estado necesita evaluarlo y ofrecer empleos estatales a aquellas organizaciones sin fines de lucro que estén duplicadas.

Dijo que el informe de Dalio Education es muy importante porque por primera vez mapeó y encontró a estos 119 mil jóvenes.

En otra mesa redonda el lunes se destacó la importancia de los datos.

“El sistema estatal está roto. Una de las mejores soluciones tiene que ser que no sean necesarios 13 meses para obtener estos datos. No sólo necesitan hablar entre ellos, sino que también deberían encenderse luces rojas en diferentes agencias”, dijo el presidente y director ejecutivo de la CBIA, Chris DiPentima.

Dijo que el dinero no es la solución. Indicó que se trata de mapear tanto los servicios estatales como los servicios sin fines de lucro para esta población.

Dijo que el Estado no puede obligar a las organizaciones sin fines de lucro a realizar el ejercicio, pero pueden ofrecerles empleos si se encuentran fuera del negocio como resultado de la fusión de su programa con otra organización sin fines de lucro.