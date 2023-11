Ventas de cannabis se mantienen en torno a los $25 millones

- Publicidad -

STAMFORD.- Las ventas de cannabis medicinal y recreativo rondaron los 25 millones de dólares en octubre, según el Departamento de Protección al Consumidor.

El mercado de cannabis para uso adulto representó más de 14.7 millones de dólares en ventas, mientras que el mercado de la marihuana medicinal contribuyó con más de 10.1 millones de dólares en ventas.

De acuerdo con las autoridades, vale la pena señalar que las ventas de cannabis para adultos comenzaron oficialmente el 10 de enero de 2023, lo que marca un hito importante en la industria del cannabis del Estado.

Esas cifras están más o menos a la par de las que vio Connecticut en septiembre.

En términos de distribución de productos, los pacientes de marihuana medicinal compraron un total de 277 mil 552 productos en octubre, mientras que los consumidores de uso adulto adquirieron 393 mil 642 productos.

El precio promedio del producto para los pacientes de marihuana medicinal fue de 36.43 dólares por mes, mientras que el precio promedio de los productos para uso en adultos fue de 37.61 dólares.

Desglosando las categorías de productos, el cannabis utilizable (comúnmente conocido como flor) representó el 51 por ciento de las ventas en octubre, y los productos de vapeo representaron el 31 por ciento del mercado. Los productos comestibles representaron el 11 por ciento de las ventas totales.

Los datos recopilados por el Departamento de Protección al Consumidor se derivan del Connecticut’s Seed-to-Sale Tracking System, lo que garantiza la transparencia y la responsabilidad dentro de la industria del cannabis.

Las autoridades indicaron que es importante señalar que, si bien el Departamento de Protección al Consumidor proporciona datos sobre las ventas, no proyecta ingresos, no establece expectativas de ventas, no recauda impuestos ni regula los precios.

También es importante tener en cuenta que los datos preliminares no incluyen los impuestos recaudados en el punto de venta para transacciones de uso de adultos, y están sujetos a una revisión adicional por parte del Departamento, agregó la agencia.

Por el contrario, los pacientes con marihuana medicinal están exentos de pagar impuestos sobre sus compras de cannabis.

El mercado de cannabis de Connecticut continúa evolucionando y las cifras de ventas recientes subrayan la demanda de productos tanto médicos como para adultos en el Estado.

A medida que la industria madure y los marcos regulatorios se adapten, las partes interesadas monitorearán de cerca estas tendencias para garantizar el crecimiento exitoso y responsable del sector del cannabis en Connecticut.