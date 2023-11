Candidatos republicanos buscan un cambio positivo para Rye Town

- Publicidad -

RYE.- Los candidatos republicanos Alex Payan y Pat Lagana, quienes buscan llegar al Concejo de la ciudad de Rye como concejales, y Noelia Candelaria, también del Partido Republicano, que corre para ser Supervisora de la Ciudad, manifestaron que buscan un cambio positivo para la ciudad de Rye.

Los tres candidatos animaron a los votantes a asistir a las urnas este martes 7 de noviembre y participen cívicamente en la jornada electoral.

Pidieron a los votantes que hagan sentir su voz.

Alex Payan

Payan declaró a EL SOL News que “como compañeros de campaña, juntos buscaremos construir un gobierno más fuerte y más responsable para nuestra comunidad. Parte de nuestros objetivos para los próximos cuatro años será restablecer la responsabilidad fiscal equilibrando el presupuesto y reduciendo el gasto innecesario, centrarnos en la transparencia proporcionando informes financieros claros e información accesible, y representación siendo un gobierno inclusivo”.

Manifestó que “después de servir con orgullo como administrador de la ciudad de Port Chester, ahora me postulo para el Ayuntamiento de Rye para continuar sirviendo a la comunidad. Mi experiencia educativa y profesional me preparó para analizar críticamente problemas complejos y formular soluciones mientras trabajaba con un equipo diverso de personas y obtenía resultados. Mi experiencia y participación en la comunidad servirán como una voz fuerte y clara en las decisiones que impactan la vida diaria”.

Al consultarle cuáles son las principales diferencias entre él y los demás candidatos que buscan este puesto, Payan dijo que “mi educación y experiencia en investigación de mercados, gobierno, educación y organizaciones sin fines de lucro, incluida la participación y la extensión comunitaria, me han preparado para este puesto. Habiendo crecido en Rye Town (Port Chester), entiendo nuestra comunidad étnicamente diversa. Continuaré siendo un enlace eficaz con los jóvenes, los padres, las personas mayores, las familias, las empresas locales y las organizaciones comunitarias”.

Explicó que “necesitamos hacer que Rye sea más asequible para nuestras familias de bajos ingresos y crear conciencia sobre nuestros parques, Crawford Mansion y Rye Town Beach. Los electores de Ryeç desconocen lo que tenemos para ofrecer y es verdaderamente una joya del condado de Westchester. Rye necesita ser más inclusivo. Necesitaremos crear un plan sólido de extensión comunitaria y pedirles a los electores sus comentarios sobre cómo podemos mejorar no solo nuestros parques y playas, sino también qué otros tipos de programas y servicios podemos brindar a la comunidad”.

En cuanto a la vivienda asequible, Payan expuso que “como profesional en una agencia sin fines de lucro en el condado de Westchester, administro, consulto y brindo asistencia, educación y divulgación sobre las leyes de vivienda justa, incluidas las clases protegidas, a agencias en los condados de Westchester, Rockland, Dutchess y Putnam e inmigrantes-organizaciones de defensa de LEP. También soy responsable de investigar quejas de vivienda justa”.

Señaló que “trabajaré con los residentes y municipios de Rye, la Autoridad de Vivienda de Port Chester, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Westchester y la Oficina Regional del Fiscal General del Estado de Nueva York, y la oficina regional de Nueva York del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para formular las medidas de acción para abordar este problema”.

Noelia Candelaria

Noelia Candelaria, candidata a Supervisora de la ciudad de Rye, expresó que cuenta comuna excepcional experiencia financiera, que es un activo fundamental para abordar los complejos desafíos económicos que se enfrente la sociedad hoy en día.

“En una época en la que nuestras economías locales y nacionales exigen una gestión financiera experta, mi experiencia en finanzas me brinda el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas que promuevan la responsabilidad fiscal y el crecimiento sostenible”, expresó Candelaria.

Al consultarle el por qué busca el cargo de Supervisora de la Ciudad, indicó que “después de servir a la comunidad durante todos estos años, me doy cuenta de lo importante que es tener un gobierno que sea inclusivo y transparente. Mi experiencia y trayectoria profesional en banca y finanzas me han preparado para analizar problemas de nuestro futuro, formular soluciones y, lo más importante, ofrecer resultados.

Agregó que “dirigiré la ciudad de Rye no como un negocio sino como un activo para todos e inclusivo para los residentes de Port Chester, Rye Brook y Rye Neck. Crearé un plan para el futuro de la ciudad para asegurar que los residentes tengan voz en las reuniones municipales”

Añadió que “nos aseguraremos de tener un gobierno transparente y fiscalmente responsable con el gasto. Los residentes no conocen la existencia de Town of Rye y lo que hace. Seré la supervisora de todos y me aseguraré de que todos los residentes conozcan la playa, los parques y la mansión y puedan comprender sus usos a través de las redes sociales y las oportunidades discutidas en mi junta”.

La candidata manifestó a este semanario que es una persona que no sólo comprende las complejidades de las finanzas, sino que también valora la gobernanza transparente, la toma de decisiones colaborativa y la búsqueda del bien común.

“Creo que nuestra experiencia será fundamental para impulsar la prosperidad económica, garantizar la asignación responsable de recursos y fomentar un entorno donde nuestra comunidad pueda prosperar. Además, mi voluntad de participar en conversaciones significativas y encontrar soluciones impulsadas a los desafíos que enfrentamos es un testimonio de mi liderazgo”, indicó Candelaria.

Pat Lagana

Por su parte, como miembro dedicado de la comunidad en Port Chester “Pat Lagana es el candidato ideal para representar nuestros intereses y lograr un cambio positivo, especialmente dada su amplia experiencia en tecnología de la información (TI). En el mundo actual en rápida evolución, no se puede subestimar el papel de la tecnología”, precisó Payan.

Como presidente y director ejecutivo de MPM Communications, Lagana ha demostrado una capacidad excepcional para recopilar, analizar y difundir información de manera que genere resultados positivos.

Su habilidad es especialmente crucial ahora que la comunidad se enfrenta a numerosos problemas que exigen una toma de decisiones bien informada, desde cuestiones de políticas hasta iniciativas de desarrollo comunitario en la Ciudad de Rye, comentó Payan.

La plataforma de Lagana es implementar un plan formal e identificar estrategias para guiar la planificación del trabajo para lograr resultados. Además, busca una política fiscal sólida. Trabajar para optimizar los recursos de Rye para mantener bajos los impuestos y la deuda de gasto. Trabajar para mantener el presupuesto de Rye fiscalmente sólido y los impuestos a la propiedad bajos.

Otro proyecto es que se promueva la democracia aumentando la participación cívica y de los votantes y equilibrando la experiencia y la diversidad. Que el limite de mandato sea solo de 8 años.

Lagana se destaca como una persona que no sólo comprende las complejidades de la información, sino que también comprende su profundo impacto de la ciudad de Rye.

Lagana es consciente de que es necesario un mayor acceso a la información, la educación y la divulgación al público para obtener una mejor comprensión de las valoraciones de propiedades, la recaudación de impuestos, el tribunal de justicia, Crawford Park & Mansion y Rye Town Park & Beach.

CONOZCA A LOS CANDIDATOS

ALEX PAYAN (Candidato al Consejo Municipal de Rye)

Edad: 46

Ciudad natal: Port Chester, Nueva York 10573

Postulándose para qué cargo: Rye Town – Concejal

Educación:

–Universidad Pace: B.B.A. en Gerencia de Mercadeo

-MBA y MPA: Graduado con distinción magna cum laude, Long Island University

-Medicina y MPS: Graduado summa cum laude y con honores Kappa Delta Pi, —–Manhattanville College

Experiencia política:

-Ex administrador de Port Chester

-Comisionado de policía y director de bomberos, 2019-2022.

-Ex presidente de la Junta de Ética de Port Chester (diciembre de 2014 a agosto de 2016)

-Ex miembro de la Junta de Ética de Port Chester (junio de 2013 a diciembre de 2014)

– Ex miembro de la Comisión Costera de Village of Port Chester (noviembre de 2011 a julio de 2013)

Experiencia laboral:

Alex tiene una sólida experiencia en posicionamiento estratégico de marcas, liderazgo y gestión de programas de marketing y recaudación de fondos, y desarrollo de estrategias, con más de una década de experiencia en investigación de mercados en varias empresas multinacionales como Kraft Foods, Synovate, The NPD Group y Horowitz Associates.

Familia: Casado y con tres hijos adultos: Alyson, Miguel y Anthony.

Sitio web de la campaña: https://pcnygop.com/.

NOELIA CANDELARIA (CANDIDATA A SUPERVISORA DE RYE CITY)

Ciudad natal: Port Chester, Nueva York.

Postulándose para qué cargo: Supervisor de Rye Town.

Educación: Negocios/Finanzas en Mercy College y Pace University para la certificación CFP.

Experiencia política: Actualmente Comisionada de Planificación de la Villa de Port Chester, Ex miembro del Comité Asesor de Hope House y actualmente en el Comité Asesor Hispano.

Experiencia laboral: Anteriormente trabajó para JP Morgan Chase en el Servicio Financiero Internacional IFS y actualmente trabaja para Wells Fargo Bank.

Familia: Nacida y criada en Manhattan, Nueva York.

Sitio web de la campaña: Facebook/Noelia Candelaria.

PAT LAGANA (Candidato al Consejo Municipal de Rye)

Pat Lagana es presidente conservador de la ciudad de Rye y líder de distrito. El enfoque de Pat es equilibrar el presupuesto y reducir el gasto innecesario.

Pat aportará sus conocimientos de tecnología de la información a la ciudad de Rye.

Pat es consciente de que es necesario un mayor acceso a la información.