EVENTOS COMUNITARIOS

Celebración Día de Muertos

El sábado 4 de noviembre, a partir de las 4:00 de la tarde, la organización Unidad Latina en Acción (ULA) llevará a cabo la celebración del Día de los Muertos, en el Bregamos Community Theater (BCT)

De acuerdo con los promotores, la comunidad se reunirá a las 4:00 de la tarde y el desfile comenzará a las 6:00 de la tarde.

Terminando el desfile habrá una fiesta con música en vivo (salsa y cumbia) comida, chocolate y pan de muerto.

Además, se contará con un altar de Día de Muertos. Las personas pueden llevar fotos de sus seres queridos.

El desfile será dedicado al voluntario Dean Peckam y al trabajador Daniel Ramírez.

Para mayor información, pueden llamar al 203-6’6-3484 o al 476-323-9413.

Pueden, además, visitar la web www.ulanewhaven.org.

Asistencia para obtener seguro médico

El período de inscripción abierta de 2024 para los planes de seguro de salud individuales y familiares sigue en marcha.

Los representantes de Access Health CT estarán en la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford el lunes 6 de noviembre, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, para inscribir a los consumidores en el mercado de seguros médicos.

Los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre para tener una cobertura que comience el 1º de enero de 2024.

El personal de Access Health estará en la biblioteca principal, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

Zumba Dance Party

El martes 7 de noviembre en el auditorio del tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, de 11:15 de la mañana a 12:15 del mediodía se llevará a cabo el programa Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

El programa es presentado en asociación con la Network of the National Library of Medicine.

Pueden registrarse en la web https://www.fergusonlibrary.org/event/zumba-dance-party-mental-health-wellness-series-program-28091.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el jueves 9 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por Capitol Theatre.

Noche Latina

El jueves 9 de noviembre, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el Hilton Stamford Hotel & Executive Meeting Center, en 1 First Stamford Place, Stamford, se llevará a cabo el evento gratuito “Noche Latina 2023”, organizado por Interstate + Lakeland Lumber.

De acuerdo con los promotores, el evento será una velada especial que celebra a los fabricantes latinos.

En el evento habrá comida, premios y exhibiciones de más de 25 fabricantes de productos.

Para mayor información u obtener entradas gratuitas, pueden visitar la web https://www.eventbrite.com/e/noche-latina-2023-tickets-723552624377.

Habilidades tecnológicas para adultos mayores

El viernes 10 de noviembre, de 1:30 a 4:30 de la tarde, en el laboratorio de Computación del tercer piso, de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza se llevará a cabo un taller sobre habilidades tecnológicas para adultos mayores.

De acuerdo con los promotores, el taller permitirá a los participantes mantenerse al día en el mundo digital actual y aprender las habilidades informáticas que necesita para tener éxito.

Este curso proporcionará una introducción a las plataformas de Google Suite, proyectos atractivos para practicar habilidades y orientación sobre cómo acceder a recursos gratuitos para practicar habilidades por su cuenta.

Los organizadores manifestaron que no se necesita experiencia en informática.

Para obtener más información y registrarse, pueden llamar al 914-231-3244, extensión 244. Pueden, además, enviar un correo electrónico a [email protected].