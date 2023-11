New Haven recibe subvención federal para eliminación de pintura con plomo en viviendas

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Más del 80% de las viviendas en New Haven pueden tener pintura con plomo en el interior o el exterior.

La Ciudad ahora está redoblando sus esfuerzos para eliminar la pintura con plomo de cientos de hogares.

New Haven recibió 7.7 millones del Programa de Subvenciones para el U.S. Department of Housing and Urban Development’s Lead-Based-Paint Hazard Reduction (LHR) Grant Program.

“Esta subvención nos permitirá reforzar nuestros esfuerzos actuales para eliminar menos peligros y 200 unidades de vivienda adicionales para capacitar y certificar a más de 130 contratistas, trabajadores de mantenimiento y propietarios”, manifestó el alcalde, Justin Elicker.

“Así que tenemos más personas que realmente pueden hacer este trabajo y participar en una sólida campaña educativa”, expresó el funcionario.

Los residentes a quienes se les está eliminando el plomo de sus hogares están siendo alojados temporalmente y de forma gratuita en un hotel cercano.

La mayor amenaza que propone la pintura con plomo es la ingestión accidental por parte de los niños.

A menudo consumen la pintura en descomposición a través del suelo fuera de la casa, según el director de Salud Ambiental de New Haven, Rafael Ramos.

“Si vive en una casa construida antes de 1978, podemos sospechar que puede haber plomo en alguna parte de esa casa. Sin embargo, el principal independiente no es el problema, sino el estado de la pintura”, dijo Ramos. “Si vive en una casa construida antes de 1978 y su pintura está empezando a tener defectos, especialmente si tiene niños, tenga cuidado”, advirtió el directivo.

El envenenamiento por plomo puede obstaculizar el desarrollo intelectual y cerebral de los niños. Es posible que los maestros y las familias no sepan que el niño lo consumió, indicó el senador federal Richard Blumenthal.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), los análisis de sangre son la mejor manera de detectar si un niño ha estado expuesto al plomo.

La ciudad de New Haven ha eliminado la pintura con plomo de 251 viviendas desde que comenzó el Lead Poisoning Prevention Program en 2019. Comenzó con una subvención similar del Department of Housing and Urban Development (HUD) de 5.6 millones de dólares.