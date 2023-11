Comienza mercado de seguros médicos de Access Health CT con aumento de tarifas

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Comienza la época del año donde nuevamente más de 108 mil consumidores de Connecticut obtienen su seguro médico a través de Access Health CT.

El director ejecutivo de Access Health CT, James Michel, anunció que el intercambio de seguros médicos del Estado reabrió sus puertas el 1º de noviembre para ofrecer planes de seguro médico a las personas de Connecticut.

Si bien siempre es importante comprar y comparar precios y beneficios, este año hay un incentivo financiero adicional porque el costo promedio de un plan aumentará un 9.4%, expresó Michel.

Según Wakely Consulting Group, analizando datos por condado, las tarifas promedio están aumentando más en Litchfield y New London.

ConnectiCare Insurance Company, Inc. (CICI), Anthem Health Plans, Inc. (Anthem) y ConnectiCare Benefits, Inc. (CBI) continúan participando en el intercambio, con 22 planes propuestos para el próximo año.

Esto es menos que los 25 de este año, por lo que los consumidores querrán verificar si su plan no se ofrecerá este año.

Se ofrecerán 10 planes bronce, tres plata y siete oro junto con dos planes disponibles para un pequeño segmento de la población.

Los planes adquiridos a través del intercambio son los únicos planes elegibles para subsidios fiscales para las primas mensuales.

Se estima que el 87% de los inscritos en 2023 recibieron algún tipo de subsidio. Sin embargo, comprar es importante porque el costo de los planes ha cambiado.

El ejemplo que dio Wakely Consulting fue el de una mujer de 56 años llamada Karen que vive en Fairfield y gana 65 mil dólares al año. Eso está por encima del 400% del nivel federal de pobreza, que es de 58 mil 320 dólares para 2024.

Si bien los subsidios mejorados en virtud de la Inflation Reduction Act limitan los costos de las primas de Karen al 8.5% de sus ingresos, en 2023 se inscribió en el plan plata de menor costo.

Ese plan aumentará 118 dólares, por lo que para minimizar el aumento de su tarifa en 2024 tal vez quiera cambiar al plan bronce de menor costo.

Los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre de 2023 para que la cobertura comience el 1º de enero de 2024.

Los consumidores que se inscriban entre el 16 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024 tendrán cobertura a partir del 1º de febrero de 2024.

Access Health CT tiene varias formas de obtener ayuda gratuita en persona en todo el Estado, incluidos eventos de un día llamados ferias de inscripción, así como lugares de inscripción y navegadores que organizan sesiones durante el horario comercial habitual durante la semana.

También existe la opción de inscribirse en línea o llamar a un corredor para que le ayude con el proceso.

Para obtener ayuda en línea gratuita, los consumidores pueden visitar la web https://AccessHealthCT.com.

El chat en vivo está disponible haciendo clic en el ícono “Chat en vivo” para conectarse con un representante de servicio al cliente.

El chat en vivo está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:45 de la tarde.

Los consumidores también pueden comunicarse con el centro de llamadas al 1-855-805-4325, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche y sábado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El centro de llamadas estará abierto de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía el 15 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024.

El centro de llamadas estará cerrado el 23 de noviembre de 2023, el 25 de diciembre de 2023 y el 1º de enero de 2024.