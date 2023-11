Alcalde Justin Elicker busca reelección en elecciones generales

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El alcalde demócrata Justin Elicker, titular de dos mandatos, será desafiado el martes 7 de noviembre por el ex consultor de McKinsey & Co, Tom Goldenberg, un demócrata registrado que se postula en las líneas del Partido Republicano e Independiente después de haber recibido el respaldo cruzado del Comité Municipal Republicano.

Elicker, ex concejal que derrotó a la ex alcaldesa Toni Harp en 2019, se postula con un historial que incluye haber guiado a New Haven a través de la pandemia de COVID-19 y mejorar el panorama financiero de la Ciudad. Su candidatura se presenta en un momento en el que el desarrollo está en auge, pero muchos residentes pobres y de clase media están siendo presionados y existe la percepción de una creciente violencia callejera, de acuerdo con los expertos.

Por su parte, Goldenberg ha pedido una votación por orden de preferencia y ha criticado a Elicker por su apoyo a un nuevo hogar para la APT Foundation, y dice que la política en New Haven “no es realmente un proceso abierto y democrático”.

Wendy Hamilton, demócrata registrada y ex enfermera del Yale New Haven Hospital, también está dirigiendo una campaña de petición independiente y autofinanciada.