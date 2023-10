Brindan consejos para una noche segura de Halloween

- Publicidad -

STAMFORD.- Ya sea que sus planes de Halloween sean para adultos o niños, hay mucho que considerar antes de elegir un disfraz, maquillarse y comer una bolsa llena de golosinas.

Para ayudarlo a usted y a sus seres queridos a disfrutar de un Halloween feliz y seguro, la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la Consumer Product Safety Commission y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) brindaron varios consejos de seguridad para que las familias puedan pasar una noche sin peligros el 31 de octubre.

* Use disfraces que digan “resistente al fuego” en la etiqueta. Si confeccionas su disfraz, utilice telas resistentes al fuego como poliéster o nailon.

* Use disfraces brillantes y reflectantes o agregue tiras de cinta reflectante para ser más visible, sobre todo para los autos en la carretera. Asegúrese de que los disfraces no sean tan largos que corra el riesgo de tropezarse.

* Use maquillaje y sombreros en lugar de máscaras de disfraces que puedan oscurecer su visión.

* Pruebe el maquillaje que planea usar con al menos 24 a 48 horas de anticipación. Ponga una pequeña cantidad de maquillaje en el brazo de la persona que lo usará. Si aparece sarpullido, enrojecimiento, hinchazón u otros signos de irritación en el lugar donde se aplicó el maquillaje, es un signo de una posible alergia.

* El maquillaje de colores vibrantes es popular en Halloween. Consulte la lista de aditivos de color de la FDA para ver si los colores están aprobados por la FDA, a través de la web https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredient-names/color-additives-permitted-use-cosmetics. Si no están aprobados para el uso previsto, no los utilice. Esto es especialmente importante para el maquillaje de color alrededor de los ojos.

* No use lentes de contacto decorativos (de colores) que parezcan cambiar la apariencia de sus ojos debido al riesgo de lesiones oculares, a menos que haya consultado a un oculista para que le ajuste correctamente y le haya dado instrucciones sobre cómo usar los lentes.

Golosinas seguras

Comer dulces también es una gran parte de la diversión de Halloween. Si le preocupa la seguridad alimentaria, hay algunas cosas que debe saber.

Antes de que usted o sus hijos salgan a pedir dulces, la FDA aconsejó:

* No coma dulces hasta que hayan sido inspeccionados en casa.

* Coma un refrigerio antes de salir para evitar la tentación de mordisquear una golosina antes de haberla inspeccionado.

* En caso de alergia alimentaria, revise la etiqueta para asegurarse de que el alérgeno no esté presente. Dígales a los niños que no acepten (ni coman) nada que no esté envuelto comercialmente.

* Los padres de niños muy pequeños deben eliminar de las bolsas de Halloween cualquier peligro de asfixia, como chicle, maní, caramelos duros o juguetes pequeños.

* Inspeccione las golosinas envueltas comercialmente en busca de signos de manipulación, como una apariencia inusual o decoloración, pequeños agujeros o rasgaduras en los envoltorios. Deseche todo lo que parezca sospechoso.

Para los asistentes y organizadores de fiestas, la FDA brindó los siguientes consejos:

* Los jugos no pasteurizados y los que no han sido procesados posteriormente tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades transmitidas por los alimentos. Busque la etiqueta de advertencia para identificar el jugo que no ha sido pasteurizado ni procesado de otro modo, especialmente los productos de jugo envasados elaborados en establecimientos minoristas.

Si no está seguro, pregunte siempre si el jugo ha sido pasteurizado o no. Normalmente, el jugo procesado comercialmente en cajas o botellas de las secciones refrigeradas o estables de su tienda de comestibles, y el concentrado congelado en la sección de congeladores, han sido pasteurizados o procesados de otro modo para reducir los microorganismos dañinos.

* Antes de bobbing for apples (pescar manzanas), uno de los juegos favoritos de Halloween, reduzca el riesgo de bacterias enjuagando bien las manzanas con agua corriente fría. Como precaución adicional, utilice un cepillo para verduras para eliminar la suciedad de la superficie.