CT lanza nueva campaña de marketing y marca estatal

HARTFORD.- Connecticut pedirá a las familias y empresas que Make It Here o que “Lo hagan aquí”, como parte de una nueva campaña de marketing y marca lanzada, el martes pasado, junto con un nuevo logotipo por miembros de la administración del gobernador Ned Lamont.

La campaña Make It Here comenzará con una compra publicitaria inicial de un millón de dólares y reemplazará a Still Revolutionary, un esfuerzo de marketing lleno de historia del Estado y lanzado hace más de una década bajo la administración del ex gobernador Dannel Malloy.

La campaña anterior ha estado funcionalmente retirada desde 2019.

Durante una reunión televisada en Bristol, Lamont dijo que la nueva marca buscaba capturar una representación más moderna de la cultura y la economía de Connecticut.

“Esto está cambiando un poco la impresión de lo que tal vez había sido un poco el Connecticut de antaño. Tal vez piensen que nuestra economía no es tan moderna y se quedó inmóvil, lo cual está muy mal y de eso se trata este mensaje”, explicó el funcionario.

Los miembros del equipo del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Lamont mostraron un video publicitario de 60 segundos, que hacía referencia a los fabricantes del sector de defensa de Connecticut, “la mejor pizza del país” y sus victorias en el baloncesto universitario.

“Este pequeño Estado es uno de los mejores lugares del mundo para formar una familia, un negocio y un hogar”, decía el narrador del anuncio.

También se retirará el logotipo de Connecticut, inspirado en la bandera estadounidense, utilizado durante la campaña Still Revolutionary.

En su lugar hay un nuevo símbolo: una letra “C” estilizada y circular, cuyo espacio en el centro parece ser una letra “T”.

Anthony Anthony (con el mismo nombre y apellido), director de marketing del Estado, dijo que los residentes y las empresas podrían solicitar aprobación para personalizar el logotipo.

Durante el evento, los funcionarios estatales resumieron los resultados de una encuesta de marketing que encontró que los residentes reportaron sentimientos positivos acerca de Connecticut como un lugar para vivir, trabajar y jugar, pero encontró que solo alrededor de la mitad de los encuestados estaban orgullosos del Estado y solo el 21% informó que recomendarían el Estado a los demás.

La comisionada del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario, Alexandra Daum, dijo que los funcionarios estatales enfrentaban una “batalla cuesta arriba contra cierta percepción negativa”.

“No lo entendemos”, dijo Daum sobre esas percepciones negativas.

“Hay una brecha allí. No sabemos por qué la gente no es tan probable que recomiende Connecticut, ya que realmente creemos que se les debe brindar la increíble calidad de vida y el ambiente de negocios que hay aquí”, precisó la funcionaria.

Anthony dijo que la nueva campaña de marketing, desarrollada por la agencia Cronin, con sede en Glastonbury, tenía como objetivo subrayar una identidad estatal productiva y comunicar que Connecticut era un estado de creadores e innovadores.

En total, la nueva campaña ha costado mil 817 millones de dólares, según Anthony. El nuevo esfuerzo de marketing ha sido financiado hasta ahora con dólares federales de la American Rescue Plan Act (ARPA) y seguirá siendo financiado con subvenciones de la Administración de Desarrollo Económico federal.

Inicialmente, la campaña Make It Here incluirá anuncios en vallas publicitarias, Metro-North y el Aeropuerto Internacional Bradley, así como anuncios en línea, dijo Anthony.

El próximo año, el Departamento planea ampliar la campaña gastando al menos otro millón de dólares en mercados fuera de Connecticut, incluida Nueva York, finalizó Anthony.