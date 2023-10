Proponen cambios en servicio de autobuses y trenes

- Publicidad -

STAMFORD.- Pronto podrían producirse cambios en el servicio de autobuses y trenes en Connecticut.

El Departamento de Transporte de Connecticut propone aumentar las tarifas ferroviarias y reducir el servicio.

Según la propuesta, las tarifas de Metro-North, CTRail Hartford Line y Shore Line East aumentarían aproximadamente un 4.5%. También incluye agregar nuevas rutas de autobús y descontinuar otras.

El Departamento de Transporte también propone recortes en el servicio de la línea ferroviaria de New Haven, New Canaan, Danbury y Shoreline East, que pasarían de 23 a 16 trenes.

En una audiencia pública en New Haven el lunes pasado por la noche, gran parte de la atención se centró en los impactos en los trenes a lo largo de la costa.

La agencia dijo que los cambios provienen del presupuesto estatal aprobado por los legisladores y firmado por el gobernador Ned Lamont a principios de este año y que refleja los niveles actuales de pasajeros.

“Ciertamente estamos viendo que muchas personas utilizan el transporte público en Connecticut los días de la semana y las horas del día, ahí es donde las cosas han cambiado”, dijo Benjamin Limmer, jefe de la oficina de transporte público del Departamento.

La oficina del gobernador Ned Lamont dijo que “el presupuesto apoya un servicio ferroviario que refleje la demanda actual a la luz de que más personas trabajan de forma remota. Hoy en día hay más trenes circulando en la línea de New Haven a pesar de que solo se ha recuperado el 70% del número de pasajeros. Hasta ahora, el número de pasajeros de la Shore Line East ha tardado más en recuperarse (solo alrededor del 30% de los pasajeros antes de la pandemia) y el servicio a lo largo de la línea reflejará la demanda. Estamos comprometidos a garantizar que el servicio cumpla con las demandas en todas nuestras líneas ferroviarias”.

La reunión del lunes pasado es la primera de cuatro audiencias públicas que se llevarán a cabo en los próximos días sobre el tema, donde las personas tendrán la oportunidad de aprender más sobre los posibles cambios y compartir sus preocupaciones.

Quienes se pronunciaron en contra de la propuesta dicen que los problemas que plantea van desde inconvenientes relacionados con el horario hasta importantes impactos en la vida de quienes dependen del servicio.

Los defensores del transporte público temen que los impactos puedan ser de gran alcance.

Las autoridades instaron a las personas a enviar un comentario por correo electrónico, teléfono, correo postal o a través de las bibliotecas locales, utilizando la información a continuación.

Para hacer un comentario pueden visitar la web https://portal.ct.gov/DOT/Publictrans/Bureau-of-Public-Transportation/Service-and-Fare-Equity-Analysis, llamar al 860-594-3612, enviar un correo electrónico a [email protected], por correo de voz llamando al 860-594-3612 o por correo postal escribiendo la siguiente información: “COMMENT ON PROPOSED FARE AND SERVICE CHANGES, Bureau of Public Transportation, P.O. Box 317546, Newington, CT 06131-7546”.