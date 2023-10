Anuncian fecha de desfile de globos para celebrar Día de Acción de Gracias

- Publicidad -

STAMFORD.- La organización Stamford Downtown anunció la fecha para el desfile de globos de este año.

El desfile tendrá lugar el domingo 19 de noviembre y es uno de los más grandes de su tipo en el país, con más de 100 mil espectadores al año.

El desfile es producido por el Stamford Downtown Special Services District.

Los aspectos más destacados planificados del desfile incluyen 15 globos gigantes, incluidos los favoritos Abby Cadabby, Bob the Builder, Daniel Tiger, Elmo, Mr. Potato Head, Oscar the Grouch, Peppa Pig, entre otros. Además de los globos característicos de la procesión, las calles se llenarán con música de Saints Brigade Drum & Bugle Corp., la NYPD Emerald Society Pipe & Drum Band, bandas de música de las escuelas Stamford High School y Westhill High School, además de las ciudades de Trumbull, Uniondale y Brentwood. y como nuevos en el desfile de este año, Proud Drill Drum & Dance Corp de Hartford y John F. Kennedy Marching Eagles de Waterbury.

Habrá carrozas y grupos de baile que incluyen Center Stage Dance Studio, City Center Dance Performing Company, Dance on the DL, Hoop Girls of Stamford, Ladies of Finesse Dance Company, Locust Performing Arts Center of Stamford y el nova jazz de The Pulse Performing Arts Studio.

En vísperas del 30º desfile anual de globos de Stamford, aquellas personas que deseen ver detrás de escena cómo cobran vida los gigantescos globos de helio del desfile pueden asistir a la fiesta de inflado de globos gigantes.

Stamford Downtown anunció que Point72, una firma global de gestión de activos con sede en Stamford, regresará como patrocinador de la Point72 Giant Balloon Inflation Party, programado para el sábado 18 de noviembre

Este evento previo al desfile, organizado por Point72, se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre de 3:00 a 6:00 de la tarde, en la intersección de la Hoyt Street y Summer Street en el centro de Stamford.

Se permitirá a los espectadores ver de cerca los globos mientras se elevan al cielo en preparación para sus vuelos sobre las calles de Stamford.

La fiesta, previo al desfile, ofrecerá música, payasos y personajes de dibujos animados, y un encuentro con Santa y la Señora Claus.

Además, el Locust Performing Arts Center de Stamford entretendrá a la multitud reunida.