EVENTOS COMUNITARIOS

Noche de juegos en El Centro Hispano

El viernes 29 de septiembre, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, el Centro Hispano llevará a cabo una noche de juegos.

El evento se realizará en las instalaciones del centro comunitario, en 295 Central Avenue, White Plains.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.

Noche de salsa, ritmo y rumba

El Consejo Multicultural de la Alcaldesa Caroline Simmons y Mill River Park Collaborative anunciaron su segunda noche de Rhythm & Rumba Salsa Night, un evento familiar gratuito para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

El evento se realizará el viernes 29 de septiembre, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el Mill River Park, en 1050 Washington Boulevard, Stamford (cerca de la fuente). En caso de lluvia se realizará en el lobby del Governement Center.

De acuerdo con los promotores, el evento al aire libre contará con la presentación de la instructora Alisa de House of Salsa, el DJ Harry Trinidad & CT Ritmos Latinos.

Habrá estacionamiento gratuito en el parqueadero de la Universidad de Connecticut (UConn), en 1194 Washington Boulevard, Stamford.

Las personas pueden llevar mantas, sillas y refrigerios.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a m[email protected] o llamar a Ana Gallegos al 203-219-0817.

Iniciativa de alfabetización de alcaldesa

El sábado 30 de septiembre, en la South End Branch Library, en 34 Woodland Avenue, Stamford (dentro del Lathon Wider Community Center), de 10:00 a 11:00 de la mañana, se llevará a cabo el inicirio de un una programa familiar de alfabetización, con juegos, manualidades y lecturas, donde estará presente la alcaldesa Caroline Mayor Simmons.

Este programa está diseñado para niños y adultos acompañantes.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8280.

Mariachi México Internacional

El sábado 30 de septiembre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Meeting Room del Ossie Davis Theater de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, se llevará a cabo el evento A Hispanic Heritage Month Fiesta with Mariachi México Internacional (Una fiesta del Mes de la Herencia Hispana con el Mariachi México Internacional).

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán disfrutar de un auténtico sonido de la música mexicana para cantar, bailar y celebrar la cultura hispana.

Después de la presentación, las familias pueden dirigirse a la Sala de los Niños para llevar a casa un proyecto de arte práctico.

Este evento es posible gracias al apoyo de Judith Pinals.

Para mayor información pueden llamar al 914-632-7878.

Tutoría para estudiantes

Los martes y jueves, de 4:00 a 5:00 de la tarde, empezando el 3 de octubre, la Spanish Community of Wallingford (SCOW) y la Choate Rosemary Hall School brindarán tutorías gratuitas para estudiantes.

Los estudiantes voluntarios de la Choate Rosemary Hall School brindarán la tutoría y ayudarán a los estudiantes con sus tareas, proyectos y el idioma inglés.

La tutoría será brindada en 284 Washington Street, Wallingford.

Para registrarse pueden llamar al 203-265-5866.

Salsa con Soraya

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, el viernes 11 de octubre, de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en la Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 Washington Street, Wallingford, la Biblioteca Pública de Wallingford y la SCOW llevarán a cabo el evento “Salsa con Soraya”.

La salsa es un baile originado en Cuba. El sonido pegadizo y rítmico llegó a los Estados Unidos en la década de 1940 a través de Puerto Rico y Nueva York. Es una mezcla de sonidos y ritmos africanos, europeos y caribeños.

Zorayda Cocchi ofrecerá un curso gratuito de danza principiante para presentar a los participantes a los sonidos rítmicos y movimientos de la Salsa.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://wallingford.librarycalendar.com/event/hispanic-heritage-month-salsa-zorayda.