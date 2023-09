Alcalde limita a 30 días estadía de migrantes en albergues

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Tras ser duramente criticado por asegurar que la migración masiva “destruirá” la ciudad de Nueva York, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, anunció “que se limitará a 30 días la estadía de los inmigrantes adultos dentro de los albergues administrados por la Ciudad”.

El tiempo de permanencia, explicó el Diario de NY, “que les será permitido a los migrantes alojados en refugios administrados por la ciudad de Nueva York será reducido a la mitad, es decir, de 60 pasan a 30 días”.

El mensaje se envía para tratar de “frenar la saturación que se registra en los centros que acogen a los inmigrantes”.

El Tiempo Latino indicó que Adams, quien tiene el respaldo de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, acordó la medida “para aliviar presiones sobre su sistema de acogida”.

Nueva York se ha declarado desbordada por los más de 110 mil migrantes que han llegado a la ciudad, reseñó EFE.

Con el anuncio de Adams, la prensa, como Noticias Telemundo, destaca que “la cuarta parte de los inmigrantes que son recibidos en albergues de esa ciudad son ciudadanos de Venezuela”.

Adams, criticado por anuncio a migrantes

Para Adams, citado en el Diario de NY, la medida es necesaria y es “un paso más en nuestros esfuerzos para ayudar a los solicitantes de asilo a dar el siguiente paso en su viaje. Queremos ser claros, no podemos rematar la pelota, porque esto no va a ocuparse de todos los inmigrantes y solicitantes de asilo que están en la ciudad”.

Grupos a favor de los derechos humanos, según Telemundo, calificaron la reforma de limitar a 30 días la estadía en los albergues de migrantes adultos como “innecesaria y cruel contra los más de 60 mil inmigrantes a cargo de la ciudad”.

“La ciudad ha tenido que hacer malabarismos para albergar a los recién llegados a los que ha ubicado en hoteles, en carpas en campos de fútbol, antiguas escuelas, gimnasios y evalúa otras alternativas ante el continuo flujo que en las últimas tres semanas ha rondado las 3 mil personas cada semana. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final, pero no veo un final para esto”, precisó Adams.

Censo para inmigrantes en Nueva York

Una semana después, la misma agencia española, indicaba que la Ciudad de Nueva York comenzó a realizar una especie de censo entre la población de inmigrantes recién llegados que sean mayores de 18 años, para determinar quiénes reúnen los requisitos para solicitar un permiso de trabajo.

El alcalde Adams informó al personal que trabaja en los refugios que la Ciudad ha abierto para los inmigrantes de que están realizando la encuesta entre los cerca de 40 mil solicitantes de asilo mayores de 18 años que tiene bajo su cuidado.

Adams es uno de los funcionarios que, según apunta EFE, han estado presionando a la Administración de Biden para que otorgue permisos de trabajo temporales a los miles de refugiados y migrantes indocumentados que están a la espera de que se resuelvan sus casos. (Tomado de Eluniverso.com).