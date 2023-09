Clínica gratuita sobre inmigración

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Con el fin de ayudar a la comunidad inmigrante se llevará a cabo una clínica legal gratuita en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook.

El proyecto U.S. Pathway se creó gracias en parte a la Kathryn W. Davis Global Community Scholarship y a los estudiantes del Westchester Community College.

Los estudiantes identificaron la necesidad de asistencia legal y financiera mientras equilibraban la búsqueda de sus sueños educativos, profesionales y personales en los Estados Unidos con los aspectos a veces confusos y desafiantes del proceso de naturalización.

Los miembros de U.S. Pathway, Roxana, Laura, Christopher y Leticia, manifestaron que comparten la creencia de que “obtener acceso a la educación es el primer paso en el proceso de crecimiento”.

Después de tocar algunas puertas, el grupo dijo que encontraron comunidades y organizaciones con los mismos objetivos y creencias, incluido el Community Resource Center of Mamaroneck, Neighbors Link, Empire Justice, NYCLA, Laswest, Make The Road y My Sisters Place.

De acuerdo con el grupo, dichas organizaciones están trabajando juntos y por separado para hacer de Westchester un lugar más acogedor para todos.

La clínica legal gratuita de U.S. Pathway se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, el sábado 14 de octubre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán preguntar sobre varios temas, incluyendo DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), ciudadanía, ajuste de estatus, asilo, refugiados y víctimas de violencia doméstica, en un ambiente confidencial.

Aquellos que tengan preguntas sobre su estatus o el de un ser querido serán emparejados con profesionales legales experimentados que se especializan en inmigración y asuntos relacionados, agregaron los organizadores.

Según el grupo, U.S. Pathway es una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a navegar por las complejidades de la ley de inmigración y brinda claridad sobre temas relacionados con la inmigración.