Número de solicitantes de asilo que llegan a CT se está volviendo inmanejable, aseguran expertos

NEW HAVEN.- El número de solicitantes de asilo que llegan a Connecticut se está volviendo inmanejable, según expertos del Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI).

Los expertos manifestaron que el número de cruces fronterizos desde 2019 se ha multiplicado por cinco: muchas de esas personas provienen de Haití, Venezuela y Cuba para escapar de la pobreza y la delincuencia.

La organización sin fines de lucro dijo que ve aproximadamente el triple de solicitantes de asilo.

En Hartford, hay unos 13 mil casos atrasados en los tribunales de inmigración.

“Hemos estado respaldados durante 3, 5, 8 años y no puedo hablar por todos los demás estados, pero en este momento es una preocupación nacional”, expresó Susan Schnitzer del Connecticut Institute for Refugees and Immigrants.

Schnitzer dijo que es necesario implementar una mejor legislación.

“Eliminaría mucho papeleo, mucha frustración para las personas que ya han venido aquí en condiciones y experiencias muy traumáticas y eliminaría muchas barreras”, dijo Schnitzer.

El Connecticut Institute for Refugees and Immigrants dice que los inmigrantes necesitan un abogado de inmigración para que se les conceda asilo, y hay una larga espera para ver a un abogado.

“Es una locura total”, dijo Alex Meyerovich, un abogado de inmigración en Fairfield. Dijo que muchos de sus clientes quieren trabajar y tener una vida mejor, pero no pueden.

“De repente, terminamos con esta afluencia de personas que necesitan trabajar y el gobierno realmente no les ofrece las comodidades de un empleo”, precisó Meyerovich.

La administración del presidente Joe Biden está redoblando sus estrategias para contener la migración a medida que aumentan los cruces fronterizos no autorizados en todo el suroeste.

“Este no es un desafío que vaya a desaparecer”, afirmó Schnitzer.

La administración Biden ha devuelto a más de 233 mil personas de 152 países a su país de origen desde mayo.