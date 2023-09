Programa que ayuda a mujeres trabajadoras se asocia con Autoridad de Vivienda

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una organización nacional, dedicada a ayudar a preparar a las mujeres para la fuerza laboral con vestimenta profesional y desarrollo profesional, ahora se está asociando con la Autoridad de Vivienda de New Haven.

Elm City Communities/Housing Authority of New Haven y la empresa de preparación laboral con sede en Bridgeport, The WorkPlace, trabajaron juntas para traer el programa nacional Dress for Success a esta ciudad.

“Nuestra función es ser un proveedor de viviendas de la más alta calidad, que sean asequibles en una comunidad, pero sabemos que la vivienda es sólo un aspecto de lo que la gente necesita”, manifestó la presidenta de Elm City Communities, Karen DuBois-Walton.

“Una vez que las personas realmente se sienten con una vivienda estable y viven en un lugar que pueden pagar, se les ofrece la oportunidad de explorar todas las demás esperanzas y sueños que puedan tener para sí mismos”, expresó la directiva.

Cristal Castro, nativa de New Haven, utilizó Dress for Success por primera vez alrededor de 2015 para ayudar a prepararse para dos entrevistas de trabajo inminentes. Castro necesitaba viajar en autobús y tren para llegar a la oficina de Bridgeport.

Dress for Success le proporcionó a Castro un traje que usó en sus entrevistas de trabajo. También consiguió un nuevo trabajo.

Dijo que está agradecida de que la oficina de New Haven ahora esté disponible para que las mujeres de su ciudad no tengan que viajar tan lejos como Bridgeport o Hartford para obtener la asistencia que necesitan.

“Se trata de más que un traje, se trata de empoderamiento. Se trata de ayudar a las mujeres que necesitan ayuda a avanzar hacia la autosuficiencia económica”, comentó Adrienne Parkmond, directora de operaciones de The WorkPlace.

Las mujeres remitidas al programa desde otros recursos programan una cita para una prueba y reciben un traje gratis para la entrevista de trabajo. También reciben capacitación en habilidades para entrevistas. Una vez que consiguen un empleo, cada mujer recibe seis prendas adicionales de ropa de trabajo.

La ubicación de New Haven está abierta una vez al mes, solo con cita previa, que pueden programar las agencias participantes, a través de la web https://midfairfieldcounty.dressforsuccess.org/get-involved/referral-agencies/, incluidas las empresas de empleo y capacitación laboral.

Además, pueden llamar al 203-333-6505

Está ubicado en el centro comunitario del complejo de viviendas Mill River Crossing de Elm City Communities.