Peso Pluma canceló conciertos en cinco ciudades más tras amenazas del CJNG en Tijuana

Con la finalidad de proteger tanto a su equipo como a sus fans, el cantante Peso Pluma ya canceló su concierto en Tijuana, Baja California; algunas horas después de este aviso, también canceló eventos en cinco ciudades más.

Peso Pluma ya no se presentará en Culiacán, León, Querétaro, Puebla ni Acapulco, aunque en el comunicado no lo dice, podría ser por las amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana.

Los eventos cancelados tenían las siguientes fechas: Culiacán, Sinaloa el 29 de octubre; León, Guanajuato el 31 de octubre; Querétaro el 3 de noviembre y Puebla el 4 de noviembre. Por el momento no se sabe su show en el Foro Sol de la Ciudad de México será cancelado, por el momento está programado para el 11 de noviembre.

La empresa MusicVibe ya dio a conocer que las personas que ya contaban con su boleto obtendrán su reembolso de forma automática y no tendrán que hacer ningún trámite, tampoco será necesario que lo soliciten en sus cuentas — si es que hicieron la compra digital—.

“Para quien compró sus entradas en línea a través de la plataforma FunTicket, no será necesario realizar acción alguna, ya que el reembolso se aplicará de forma automática en los próximos 30 días naturales a partir de la fecha de este comunicado y se realizará directamente a la tarjeta con la que fue realizada la compra”, se pudo leer.

Sin embargo, las personas que hayan comprado su entrada en taquilla deberán acudir para recibir el dinero de vuelta. “Si adquiriste tu boleto en taquilla física, deberás acudir a la misma donde realizaste la compra del 10 al 15 de octubre entre las 11:00 a las 18:00″, también deberán presentar el boleto físico y una identificación oficial con fotocopia.

Peso Pluma cancela concierto en Tijuana

El show de Peso Pluma en el norte del país estaba programado para el 14 de octubre, en el comunicado del mánager del cantante se dejó en claro que sería cancelado por un tema de seguridad.

Aunque no se mencionó que esta fuera la razón, recientemente aparecieron narcomantas con mensajes amenazantes hacia Peso Pluma, las cuales estaban firmadas por el CJNG.

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr…”, se leyó en dichas mantas.

Por otra parte, en el comunicado de los representantes de Peso Pluma se pudo leer que el evento había sido cancelado “por la seguridad de los involucrados”. Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana ya había asegurado que ocurriría esta situación.

Muchas personas atribuyen estas amenazas a las letras de los corridos tumbados, si bien hay algunos temas musicales de este subgénero que se limitan a hablar sobre el amor o la superación, la mayoría hace referencias explícitas al tráfico de drogas, el consumo de sustancias, las armas e incluso algunos cabecillas de cárteles delictivos —en ocasiones, solo se mencionan sus apodos—.

En una entrevista, el mismo Peso Pluma confesó que conocía a los personajes sobre los que cantaba, por lo que dejó entrever que la mayoría de canciones con temática sobre narcotráfico son encargos.

Aunque la voz, la música y las letras de canciones de Peso Pluma han sido duramente criticadas por muchas personas, las amenazas al cantante despertaron la solidaridad de muchos internautas, quienes no dudaron en externar su preocupación por la seguridad del intérprete de corridos tumbados.