Proponen menos trenes y precios más altos para líneas ferroviarias

- Publicidad -

NORWALK.- Los viajeros en trenes en Connecticut pronto podrían enfrentar costos de boletos más altos y menos opciones para ir y volver del trabajo, bajo una serie de cambios propuestos por el Departamento de Transporte del Estado.

El plan representa el primer aumento de tarifas propuesto para los viajeros desde que el número de pasajeros se desplomó durante los primeros días de la pandemia, y sigue a un conjunto similar de aumentos de tarifas anunciados por la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) este verano.

Los precios de los boletos para los viajeros a lo largo de la línea New Haven aumentarían en más de un 5 por ciento en promedio según la propuesta del Departamento de Transporte, de acuerdo con un análisis de equidad ordenado por el gobierno federal realizado por el Departamento.

Según el análisis, los precios promedio de los boletos a lo largo de las líneas de Hartford y Shore Line East aumentarían en porcentajes ligeramente menores.

El lunes pasado se publicaron nuevas tablas de tarifas para cada una de esas líneas en el sitio web del Departamento, en https://portal.ct.gov/DOT/Publictrans/Bureau-of-Public-Transportation/Service-and-Fare-Equity-Analysis.

Los únicos boletos que quedaron exentos de los aumentos propuestos son los pases escolares mensuales.

Mientras tanto, los nuevos horarios proponen recortar un total de 21 trenes del servicio de lunes a viernes en todo el Estado, incluido un par de trenes a lo largo de la línea New Haven durante la ventana de mayor actividad de lunes a jueves.

El viernes, cuando muchos viajeros optan por quedarse en casa, la línea ferroviaria circularía con ocho trenes menos.

Los recortes de servicio adicionales afectarían las ramas de New Canaan y Danbury, así como la línea Shore Line East entre New Haven y New London. El anuncio no incluyó ningún cambio propuesto al servicio de fin de semana.

Las reducciones del servicio en ambas líneas se derivan del presupuesto estatal que el gobernador Ned Lamont firmó en junio, que financió el servicio de trenes por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Tanto el Gobernador como los legisladores han explicado los recortes como un ajuste necesario al lento regreso de los pasajeros entre semana, muchos de los cuales están aprovechando las opciones de trabajo desde casa.

A pesar de algunas señales recientes de optimismo, el número de pasajeros a lo largo de la línea New Haven sigue siendo casi un tercio por debajo de donde estaba en 2019, según el análisis de equidad del Departamento.

Las cifras fueron aún más sombrías a lo largo de la línea de Shore Line East, donde casi el 70 por ciento de los pasajeros antes de la pandemia aún no han regresado.

El servicio de trenes interurbanos más nuevo del Estado, la línea de Hartford, se salvó de los recortes después de que registró un retorno de usuarios entre semana mejor que el promedio.

“Los hábitos de viaje continúan evolucionando después del apogeo de la pandemia de COVID-19, y estos cambios propuestos reflejan esta ‘nueva normalidad’ al priorizar el servicio de trenes en horas pico por la mañana y por la tarde, e introducir cambios en el servicio de autobús para satisfacer una nueva demanda”, expresó el Jefe de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Transporte, Benjamin Limmer.

El Departamento no dijo cuándo entrarían en vigor los cambios propuestos si reciben la aprobación final.

Si bien se anticiparon ampliamente precios más altos desde que la MTA anunció su propio conjunto de aumentos de tarifas para ayudar a pagar las enormes deudas de la Autoridad, los críticos del plan dijeron que la decisión de cronometrar los aumentos junto con las reducciones del servicio asestaría un golpe significativo a los intentos del ferrocarril para cortejar a los viajeros.