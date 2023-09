Firman legislación para tomar medidas enérgicas contra vendedores telefónicos

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul firmó la legislación (A4456/S4617) para tomar medidas enérgicas contra los vendedores por teléfono y proteger a los neoyorquinos de llamadas continuas y no deseadas.

De acuerdo con Hochul, esta legislación ayudará a frenar las llamadas al casi duplicar la multa para los vendedores telefónicos que violen el Do Not Call Registry o “Registro de No Llamar”.

“Todos los días, los neoyorquinos trabajadores se ven obligados a atender llamada tras llamada de implacables vendedores telefónicos”, señaló la Gobernadora.

“Estamos aumentando la pena para los infractores del Do Not Call Registry para disuadir a los vendedores telefónicos, proteger a los neoyorquinos y enviar un mensaje claro de que Nueva York no tolerará estas llamadas frustrantes y no solicitadas”, indicó Hochul.

La legislación (A4456/S4617) modifica la ley comercial general para aumentar la multa máxima para los infractores del Do Not Call Registry de la multa actual de 11 mil dólares fijada en 2004 a 20 mil dólares.

Al aumentar la multa, esta legislación disuadirá a los vendedores telefónicos y protegerá a los neoyorquinos de llamadas incesantes, recalcó la Gobernadora. ´

Esto se basa en la legislación que se promulgó en diciembre de 2022 para exigir a los vendedores por teléfono que brinden a los clientes la opción de ser agregados a la lista de no llamar de la compañía al comienzo de ciertas llamadas de telemercadeo.