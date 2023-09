EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Encuesta sobre mercado de agricultores

La ciudad de Port Chester lanzó una pequeña encuesta sobre los insumos públicos relacionados con los mercados de agricultores.

Las autoridades instaron a las personas a tomarse un momento para participar en la encuesta, compartir sus pensamientos y opiniones, y enviar sus respuestas.

De acuerdo con la Ciudad, la encuesta está disponible en inglés y español.

Las personas pueden participar ingresando a la web

https://www.surveymonkey.com/r/59V5W2X.

Clases de inglés y GED para jóvenes

Los martes, miércoles y jueves, de 3:15 a 5:15 de la tarde el centro hispano de White Plains brindará clases de inglés y GED para jóvenes.

De acuerdo con los promotores, este curso especial fue creado para los jóvenes que no pueden ingresar a la escuela secundaria por tener 17 años o más.

Los requisitos son no hablar inglés, tener de 17 a 20 años y ser jóvenes que recién han llegado al país y que no han ingresado en algún distrito escolar.

Para registrarse en el curso y conocer la fecha de inicio del mismo, pueden llamar al 914-289-0500.

Izamiento bandera de México

La organización Latino Foundation of Stamford (LAFOS) celebrará el inicio del Mes de la Herencia Hispana y el 213º aniversario (1810-2023) de la independencia de México, con la ceremonia de izamiento de la bandera tricolor, el domingo 17 de septiembre, de 1:00 a 3:00 de la tarde, en el Old Town Hall, en 175 Atlantic Street, Stamford.

De acuerdo con los promotores, el evento contará con la presentación de música tradicional mexicana y comida típica del país “tricolor”.

Para mayor información pueden llamar al 203-570-4183 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Feria de educación secundaria

La Whitby School y la Greenwich Catholic School llevarán a cabo una Feria de Educación Secundaria, el miércoles 20 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en 471 North Street, Greenwich.

De acuerdo con los promotores, más de 60 colegios diurnos e internados, públicos y privados, estarán en la Feria de Educación Secundaria.

Según los organizadores, esta es la oportunidad perfecta para que los padres y sus hijos comiencen a buscar la escuela adecuada.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://www.whitbyschool.org/secondary-school-fair.

Además, pueden enviar un correo electrónico a Kristin White en [email protected].

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el jueves 21 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por The Friends of the Library.

Feria de la salud del vecindario

El sábado 30 de septiembre, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, el Hospital de White Plains, El Centro Hispano, el Thomas Slater Center y la Calvary Baptist Church llevarán a cabo la “Feria de la salud del vecindario”, en la Calvary Baptist Church, en 188 Orawaupum Street, White Plains.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden recibir exámenes gratuitos de asma, presión, arterial, colesterol, cáncer de próstata, salud mental, cerebrovascular, VIH, diabetes, evaluación de accidentes, pruebas cervicales y evaluación del habla y el lenguaje en los niños, además de mamografías (para hacer una cita, pueden llamar al 914-849-7520). Habrá también revisiones dentales y auditivas.

En la feria habrá, además, una sesión informativa y educativa.

Las familias pueden disfrutar de varias actividades como demostración culinaria, distribución de alimentos, instalación de sillas para autos y revisiones de seguridad, rifas, lecturas de bienestar y yoga en sillas, así como artes y oficios con ArtsWestchester Artsmobile.

Se servirán desayunos y almuerzos gratuitos.