Los momentos más tiernos de Shakira con sus hijos en los MTV VMAs

La gala de los Premios MTV VMAs 2023 llevaba el sello hispano gracias a Shakira. La cantante colombiana recibió el Video Vanguard Award por su influencia en la cultura pop, siendo la primera artista latina que se hace con el galardón.

El plato fuerte de la velada fue su actuación en el escenario del Prudential Center de Nueva Jersey, en la que repasó algunos de sus temas más conocidos como She wolf, Hips don’t lie, Te felicito o TQG.

Shakira brilló y no hay duda de que es la protagonista de la noche, aunque no fue la única.Sus hijos Milan y Sasha acudieron junto a ella -por su papel como ‘compositores’ en Acróstico- y no se separaron de su madre en ningún momento. Se sentaron a su lado y no dudaron en demostrar lo mucho que la quieren y lo orgullosos que están de su talento.

Hubo varios momentos donde este amor de los pequeños a la artista y viceversa era evidente. Hacemos un repaso por varios de ellos.

Enfundada en un precioso vestido dorado con lentejuelas, la intérprete de Loba entró por la alfombra roja del Prudential Center acompañada de Milan y Sasha. Rápidamente robaron todas las miradas.

Al llegar al photocall, posaron los tres juntos. Es muy tierno como los pequeños ‘compiten’ por ver quien abraza con más fuerza a su madre.

En la alfombra roja, los periodistas quisieron conocer también la opinión de Milan y Sasha sobre su madre y una reportera le preguntó al primero sobre el vestido que llevaba. Su respuesta no pudo ser más bonita porque dijo que iba “superguapa y superbonita”.

Shakira recibió el premio Video Vanguard de la mano del rapero Wyclef Jean y sus primeras palabras nada más recoger la estatuilla fueron de agradecimiento a sus pequeños por inspirarla y apoyarla. “Quiero darle las gracias a mis padres y a mis hijos Milan y Sasha por animarme y hacerme creer que mamá puede”, dijo muy emocionada.

Los chicos de 10 y 8 años han sido el motor de la colombiana y ella ha querido dejar claro de que sin ellos, no habría sido posible salir del agujero por su separación con Piqué.