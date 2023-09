Alertan sobre estafa con falsa llamada y correo de Bank of America y Zelle

- Publicidad -

Cuando los ciberdelincuentes obtienen información personal de los usuarios, pueden robar los fondos que el usuario tenga en las tarjetas de débito o crédito

Desde hace algunas semanas está circulando un nuevo método de estafa donde delincuentes se hacen pasar por el equipo de Zelle con un falso email o llamada de Bank of America, con el objetivo de robar el dinero de las cuentas.

La abogada y experta en criptomonedas Ana Ojeda explicó en su cuenta @criptolawyer en Twitter que el presunto correo o llamada notifica a los usuarios del banco estadounidense que no podrá seguir utilizando el servicio de Zelle, a menos que realice un proceso de verificación.

El mail contiene un enlace que redirige al usuario a una página web que imita la de Bank of America o le llaman a su número con un número 1800 que parece ser real y se le solicita ingresar su usuario y clave del banco.

También piden otros datos sensibles como el documento de identidad (ID o pasaporte), correo electrónico asociado a la cuenta bancaria y su contraseña, así como el número de tarjeta, la clave y la fecha de vencimiento de esta.

Con este tipo de información, los ciberdelincuentes pueden robar los fondos que el usuario tenga en las tarjetas de débito o crédito.

«Si reciben un correo que les genere dudas, es preferible que llamen a su banco o agente bancario o en el peor de los casos se acerquen a una sucursal bancaria para resolver cualquier duda», señaló la abogada.

Bank of America explica en su página web que los fraudes más comunes son realizados a través de correos electrónicos falsos, mensajes de texto, llamadas de voz, cartas o incluso personas que se presentan en los domicilios personalmente.

El banco recomienda nunca hacer clic en un enlace o descargar un archivo adjunto de alguien que no conoce, además, advierten que estafadores pueden hacerse pasar por un empleado de una organización conocida y decir que hay un problema que necesita atención inmediata.

«No actúe a menos que haya verificado que la persona que se ha puesto en contacto con usted y la historia o solicitud son legítimas», indica la institución bancaria.

También señalan que no se deben realizar pagos a través de formas poco habituales como tarjetas de regalo, bitcoin, tarjetas de débito prepago o moneda digital

Asimismo, Bank of America pide a los usuarios estar alerta ante la solicitud de información personal, porque la institución bancaria no pide verificación de cuenta, un número de cuenta bancaria o un número de identificación personal.

Tal es el caso como le ocurrío a Mariela, según ella contó:

“El día 4 de septiembre, día festivo de Labor Day, recibí una llamada del banco de América al celular, llamó mi atención porque estaban reportando la apertura de una tarjeta a mi nombre en el Banco de América, el supuesto manager, de nombre Luving Delphuour, mientras hacia la supuesta verificación de mis datos personales, yo pedí hablar con alguien que hable español, entonces me comunicó con un asistente de nombre David González, él me comentó que había unas supuestas transferencias no autorizadas por Zelle, y que él podía cancelarlas, para eso me pidió que digitará unos códigos, con letras y números, pero, que debía hacerlo desde mi celular a Zelle a través de mi cuenta de banco, que esa era la manera de cancelarlos. Pero en realidad esos supuestos números eran la cantidad en dinero que ellos retirarían, esa es la nueva forma de estafa para confundir a las personas que ellos están utilizando ahora, sin mencionar dinero, solo códigos que en realidad es una suma de dinero.

Luego cuando me di cuenta que había un retiro de mi cuenta de banco; David González me dijo que para devolver ese dinero, yo tenía que seguir haciendo el mismo procedimiento de introducir los números y letras, también dijo que si no tenía fondos, busque otra cuenta de banco; entonces deje la llamada, me contacte con mi banco, me di cuenta que era una estafa, denuncie a la policía, y coloque en alerta a los bancos donde tengo mis tarjetas de crédito.

Parece ser que el número telefónico del banco de América no es seguro, lo están clonando. Tengan mucho cuidado, nunca den sus datos personales, dirección teléfono, porque pueden clonar su identidad para realizar fechorias.

Lo más triste es que los bancos y Zelle según la regulación ‘E’ la cual es parte del acta electrónica de transferencia de fondos de 1978, que establece los derechos, riesgos y responsabilidades de los participantes en sistemas de transferencia de dinero electrónico, que omite la devolución del dinero. Terminó su relato Mariela.