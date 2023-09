Despiden a detective por golpear a sospechoso en una gasolinera

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Un detective de New Rochelle fue despedido esta semana de su trabajo.

El comisionado de la policía, Robert Gazzola, despidió a Michael Vaccaro después de un largo proceso disciplinario.

Un vídeo grabado con un teléfono móvil muestra a Vaccaro, que estaba fuera de servicio en ese momento, golpeando y pateando a un sospechoso, identificado como Malik Fogg, que estaba siendo arrestado por agentes uniformados, a principios de 2021.

Esto sucedió después de que Fogg y Vaccaro se vieran involucrados en un tenso encuentro en una gasolinera.

Vaccaro fue juzgado y absuelto de cargos de agresión en 2022. El juez Matthew Costa determinó que el uso de la fuerza por parte de Vaccaro estaba justificado cuando intentaba inmovilizar al sospechoso después de que ya habían llegado los refuerzos de servicio.

Vaccaro enfrentó cargos por delitos menores relacionados con el incidente. El detective insistió en que actuó para proteger a una anciana que estaba siendo acosada y amenazada.

Los fiscales, sin embargo, dijeron que el cargo surgió de las acciones del detective después de que llegaron los agentes uniformados.

Vaccaro fue suspendido sin goce de sueldo tras el incidente.

La fiscal del distrito del condado de Westchester, Miriam Rocah, dijo que si bien un juez decidió que había pruebas más allá de toda duda razonable para respaldar la conducta del detective en este caso, su oficina no se dejaría disuadir de “responsabilizar a los pocos que abusan de sus posiciones de autoridad”.

Inmediatamente después de la absolución del año pasado, hubo pedidos para que el Departamento despidiera al detective.

“El detective de New Rochelle, Michael Vaccaro, fue absuelto de los cargos de intento de agresión después de que en un vídeo se muestra al detective Vaccaro golpeando varias veces a Malik Fogg, un joven afroamericano”, anunció el ministro Mark McLean, presidente de la oficina de New Rochelle de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), quien protestó tras el veredicto.

“Este sistema ha demostrado una vez más que no quiere o no puede responsabilizar a los agentes de policía deshonestos cuando brutalizan a nuestra comunidad. Estamos decididos a seguir insistiendo en la rendición de cuentas de aquellos a quienes se les ha confiado la protección de nuestra comunidad”, finalizó McLean.